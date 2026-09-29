Debate da Globo em Pernambuco: horário, regras e quem vai participar

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e outros dois candidatos ao governo de Pernambuco se enfrentam nesta terça-feira, 29, no debate promovido pela TV Globo.

O encontro acontece a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, e será o penúltimo entre os candidatos ao Palácio do Campo das Princesas antes da votação.

A mediação será do jornalista Márcio Bonfim, e o debate terá quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos.

Nos blocos, eles apresentam e confrontam propostas para o estado. A equipe do Fato ou Fake fará a checagem das principais declarações.

O evento está previsto para começar às 22h15, após a novela 'Quem Ama Cuida', e será transmitido ao vivo pela TV Globo, direto do estúdio da emissora, no Recife. O encontro também poderá ser acompanhado ao vivo pelo g1. Depois do fim, a íntegra ficará disponível no g1.

Quem participa do debate da Globo em Pernambuco?

Foram convidados para o debate os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em Pernambuco, os participantes serão:

Ivan Moraes (PSOL), jornalista e ex-vereador do Recife;

João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife;

Raquel Lyra (PSD), governadora e candidata à reeleição

Raquel assumiu o governo em 2023, após vencer Marília Arraes no segundo turno de 2022. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta terça, Raquel e João Campos aparecem empatados com 42% das intenções de voto, dentro da margem de erro. Ao todo, sete candidatos disputam o governo pernambucano.

Os três candidatos já se enfrentaram em debates nesta campanha. O primeiro foi promovido pela Rádio Cidade, em Caruaru, em 11 de setembro, e o segundo, pela TV Nova, em 17 de setembro.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate será dividido em quatro blocos e os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio durante o encontro.

O primeiro e o terceiro blocos terão 20 minutos cada. Em cada um deles, haverá duas rodadas de 10 minutos dedicadas a temas pré-determinados.

Cada candidato deverá escolher um dos seis temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e exibidos em um telão. Depois, deverá selecionar uma das regiões metropolitanas do estado.

A pergunta feita ao adversário terá de estar relacionada ao tema e à região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema e poderá administrar esse tempo livremente. Tanto os temas quanto as regiões metropolitanas poderão ser escolhidos apenas uma vez durante o debate.

No primeiro bloco, um sorteio definirá qual candidato fará a primeira pergunta. No terceiro bloco, a abertura ficará automaticamente com o outro candidato.

O segundo e o quarto blocos também terão 20 minutos cada, mas serão de tema livre. Em cada um deles, os candidatos terão dez minutos para conduzir o debate e administrar o próprio tempo.

O candidato sorteado para iniciar o segundo bloco será o segundo a fazer uma pergunta no quarto bloco. Ao final do quarto bloco, os dois candidatos terão espaço para fazer suas considerações finais.