TikTok suspende transmissões e novas publicações na Rússia

O TikTok suspendeu neste domingo, 6, todas as transmissões ao vivo e publicações de vídeos na Rússia. A decisão é uma resposta à nova lei russa sancionada na última sexta-feira por Vladimir Putin que ameaça de prisão quem espalhar “informações falsas” sobre a invasão na Ucrânia.

No anúncio publicado no site da rede social, a empresa entende que embora possa servir como "fonte de alívio e conexão humana durante um período de guerra, quando as pessoas enfrentam imensa tragédia e isolamento" precisou suspender o serviço no país para proteger seus funcionários e usuários.

"Nossa maior prioridade é a segurança de nossos funcionários e usuários e, à luz da nova lei de 'notícias falsas' da Rússia, não temos escolha a não ser suspender a transmissão ao vivo e novos conteúdos para nosso serviço de vídeo na Rússia enquanto analisamos as implicações de segurança de esta lei", explicou o comunicado.

O TikTok disse que não sabe quando planeja restabelecer o compartilhamento de vídeo no país, mas que "continuará avaliando as circunstâncias em evolução na Rússia" para determinar quando irá retomar os serviços no país.

Antes de suspender os serviços na Rússia, o TikTok anunciou no início desta semana que “dedicava recursos significativos para desenvolver e aplicar novas medidas de proteção” projetadas para combater melhor a desinformação.

“Continuamos focados em prevenir, detectar e impedir operações de influência em nossa plataforma e nossos sistemas nos ajudam a identificar, bloquear e remover contas não autênticas, engajamento ou outras atividades associadas no TikTok”, disse a rede social.

Na última semana, várias organizações de mídia, incluindo BBC, CNN e Bloomberg, suspenderam o serviço na Rússia em resposta à repressão à imprensa livre. Portais russos de noticias foram bloqueados pelas autoridades do país devido à cobertura sobre a invasão da Ucrânia. Muitos especialistas estimam que nenhum meio de comunicação russo independente poderá sobreviver no país, nem sequer o renomado jornal Novaya Gazeta, cujo editor-chefe recebeu o prêmio Nobel da Paz em 2021.

