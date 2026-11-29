Enquanto milhões de espanhóis vão às urnas neste domingo, 29, para decidir o futuro político do país, uma das principais figuras do Estado espanhol mantém uma posição de neutralidade: o rei Felipe VI.

No trono desde 2014, quando assumiu o posto após a abdicação de seu pai, Juan Carlos I, Felipe VI exerce a função de chefe de Estado em uma monarquia constitucional parlamentarista. Embora não governe diretamente o país, o monarca tem atribuições importantes antes e depois das eleições.

Em entrevista à EXAME, Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), explica que o rei é um símbolo da unidade e da permanência do Estado espanhol.

“Exerce uma função moderadora, arbitral, sem ter um poder executivo ou decisão partidária”, afirma Bressan.

Para Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, a neutralidade política é fundamental para a manutenção da monarquia espanhola.

“O chefe de Estado, num sistema de monarquia constitucional parlamentarista, funciona como um árbitro do jogo, um ponto de estabilidade caso haja crise”, diz Vieira.

O rei Felipe VI pode votar nas eleições da Espanha?

Apesar de ocupar o cargo mais alto na hierarquia do Estado espanhol, Felipe VI tem direito a voto. Não existe uma proibição legal que impeça o monarca de participar das eleições, embora os membros da família real sejam inelegíveis para cargos políticos.

A abstenção, no entanto, é uma tradição adotada pela família real espanhola desde a redemocratização do país, após a ditadura de Francisco Franco.

Segundo Bressan, o objetivo é evitar qualquer especulação sobre as preferências políticas dos integrantes da Coroa.

As exceções históricas ocorreram em referendos de interesse nacional. Entre eles estão:

1976: Lei para a Reforma Política;

Lei para a Reforma Política; 1978: aprovação da Constituição espanhola;

aprovação da Constituição espanhola; 1986: permanência da Espanha na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan);

permanência da Espanha na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan); 2005: Tratado Constitucional Europeu.

Felipe VI votou pela primeira vez em 1986, aos 18 anos, por correio. Em 2005, ainda como príncipe das Astúrias, voltou às urnas acompanhado de sua esposa, Letizia.

O que faz o rei da Espanha no dia das eleições?

A participação de Felipe VI no processo eleitoral começa antes mesmo de os espanhóis irem às urnas.

De acordo com a Constituição espanhola de 1978, cabe ao monarca convocar oficialmente as eleições e formalizar a dissolução do Parlamento nas circunstâncias previstas pela legislação.

A decisão de antecipar as eleições, entretanto, não é tomada unilateralmente pelo rei, mas pelo presidente do governo, após deliberação do Conselho de Ministros.

“O rei exerce o papel de chefe de Estado, então é ele que convoca oficialmente esse processo eleitoral, como costuma ser nas monarquias constitucionais. Mas não faz de maneira unilateral”, afirma Vieira.

Já no dia das eleições, Felipe VI não participa da organização do pleito, da fiscalização das urnas ou da divulgação dos resultados.

“Durante a votação, ele não desempenha nenhuma função operacional”, diz Bressan, ao explicar que a administração do processo cabe às autoridades eleitorais.

O rei Felipe VI pode escolher o próximo presidente do governo espanhol?

É após a divulgação dos resultados das eleições que Felipe VI assume uma de suas principais atribuições constitucionais.

Na Espanha, diferentemente do Brasil, os eleitores não escolhem diretamente o chefe de governo. São os deputados eleitos que decidem quem ocupará o cargo.

Após a constituição do novo Parlamento, o monarca inicia uma rodada de consultas com representantes dos partidos políticos para identificar um candidato com condições de conquistar o apoio parlamentar.

O candidato indicado pelo rei apresenta seu programa de governo ao Congresso dos Deputados e precisa conquistar a maioria absoluta, equivalente a 176 dos 350 parlamentares, na primeira votação.

Caso não consiga, uma segunda votação é realizada 48 horas depois, quando basta obter mais votos favoráveis do que contrários.

Após a aprovação parlamentar, Felipe VI formaliza a nomeação do novo presidente do governo e, posteriormente, dos ministros escolhidos pelo chefe do Executivo.

“Como se trata de uma monarquia constitucional, obviamente não é o governo que o rei quer, mas é o governo indicado pelo desenho do Parlamento”, afirma Vieira.

O rei pode interferir nas negociações entre os partidos?

Em um cenário de fragmentação parlamentar, no qual nenhum partido consiga maioria absoluta, o papel de Felipe VI ganha relevância institucional, mas continua limitado pela Constituição.

O monarca pode estimular o diálogo entre as lideranças políticas e avaliar a viabilidade das candidaturas, mas não pode negociar diretamente a composição de uma coalizão de governo.

“Não é função do rei desenhar coalizões”, afirma Vieira.

Bressan reforça que o monarca não pode impor um candidato de sua preferência ou interferir nas negociações partidárias.

“O papel do rei Felipe VI é estritamente institucional e informativo, nunca negociador”, diz a professora.

Felipe VI pode convocar novas eleições na Espanha?

Caso os partidos não consigam chegar a um acordo para formar um governo, a Constituição espanhola estabelece um prazo de dois meses, contados a partir da primeira votação de investidura.

“Se nenhum candidato conquistar a confiança do Congresso nesse período, o rei deverá dissolver as duas câmaras do Parlamento e convocar novas eleições, com o aval do presidente do Congresso”, diz a professora da Unifesp.

Nesse caso, a convocação de um novo pleito não representa uma escolha pessoal do monarca, mas o cumprimento de uma determinação constitucional.

Qual é o poder do rei da Espanha em momentos de crise?

Um dos episódios mais emblemáticos da atuação da monarquia espanhola ocorreu em 23 de fevereiro de 1981, quando Juan Carlos I fez um pronunciamento televisionado em defesa da ordem constitucional durante uma tentativa de golpe de Estado.

O episódio tornou-se uma referência histórica da atuação da Coroa em momentos de instabilidade política.

Segundo os especialistas, é justamente a neutralidade diante das disputas partidárias que permite ao monarca exercer essa função institucional.

Para Vieira, cabe ao rei incentivar a formação de um governo que represente a expressão das urnas, independentemente de suas preferências pessoais.

Bressan avalia que uma manifestação pública de apoio a determinado partido ou candidato comprometeria a legitimidade da Coroa.

“Um posicionamento partidário violaria esse dever de neutralidade”, afirma.