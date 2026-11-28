OPartido Popular (PP), de centro-direita, lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições gerais da Espanha, marcadas para este domingo, 29. A legenda de Alberto Núñez Feijóo aparece com 31,4% das intenções de voto, contra 29,1% do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, segundo o agregador de pesquisas do jornal El País.

Apesar da vantagem do PP, a disputa ficou mais acirrada durante a campanha. A distância entre os dois partidos, que chegou a quase seis pontos percentuais, caiu para pouco mais de dois. O PSOE também aparece em trajetória de crescimento, mas a soma dos votos estimados do PP e doVox, partido de direita , mantém a possibilidade de uma maioria conservadora no Congresso.

Na reta final da campanha, o PP apresentou uma denúncia à Junta Eleitoral Central sobre supostas irregularidades na entrega de documentos para o voto por correio e na distribuição de propaganda eleitoral. Segundo o partido, eleitores que solicitaram o voto por correspondência não teriam recebido a documentação ou a teriam recebido com atraso. Os Correios espanhóis informaram a admissão de 1.012.033 votos por essa modalidade, quase 9% a mais do que em 2019 e 59% a menos do que em 2023.

Sánchez, por sua vez, pediu aos eleitores que “otimizem o voto” no domingo e afirmou ter dados que o levam a acreditar na possibilidade de vitória do PSOE e de formação de uma maioria parlamentar progressista.

O que dizem as pesquisas para as eleições da Espanha

O agregador de pesquisas do El País, divulgado nesta quinta-feira, 26, mostra o PP na liderança, seguido pelo PSOE e pelo Vox, de Santiago Abascal. As forças de esquerda agrupadas nos Frentes aparecem em quarto lugar.

A estimativa média de intenção de voto é a seguinte:

Partido Popular (PP): 31,4%;

31,4%; Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE): 29,1%;

29,1%; Vox: 17,9%;

17,9%; Frentes de esquerda: 6,8%.

A campanha teve uma mudança importante na disputa entre os dois primeiros colocados. A vantagem do PP sobre os socialistas recuou de quase seis pontos para pouco mais de dois. A tendência favorável ao PSOE, porém, ainda não foi suficiente para colocá-lo na liderança das pesquisas.

PP e Vox podem formar maioria no Congresso

A principal projeção do modelo eleitoral do El País é a formação de umgoverno de direita, liderado pelo PP e com participação do Vox. A pesquisa 40dB, também divulgada pelo jornal, estima que os dois partidos podem conquistar juntos cerca de 187 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados — número suficiente para garantir maioria parlamentar.

O agregador calcula que PP e Vox precisam alcançar aproximadamente 47% dos votos para obter os 176 deputados necessários para formar governo. Atualmente, as duas legendas somam cerca de 49% nas estimativas.

A vantagem, contudo, não é definitiva. O modelo do jornal aponta que a direita fica abaixo do número necessário de deputados em aproximadamente uma a cada seis simulações eleitorais.

A formação do governo espanhol depende da composição do Congresso, e não apenas de qual partido recebe mais votos. O país é uma monarquia parlamentarista: os eleitores escolhem os representantes do Legislativo, e os deputados participam da escolha do chefe de governo. Por isso, as alianças entre partidos são decisivas para definir quem conseguirá governar.

Pedro Sánchez tenta reverter pesquisas com referência a Lula

Mesmo atrás nas pesquisas, Pedro Sánchez tem demonstrado confiança na possibilidade de vitória. Durante a campanha, o primeiro-ministro citou o resultado das eleições brasileiras de 2026 como exemplo de que é possível reverter levantamentos desfavoráveis.

Em 16 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Madri para manifestar apoio ao socialista. A participação do brasileiro em um ato de campanha, porém, foi cancelada porque Lula estava sem voz. No dia seguinte, Sánchez chamou o presidente brasileiro de “ciclone” durante um comício e disse usar “com orgulho” uma camisa autografada por ele.

A campanha espanhola também incorporou elementos da estratégia digital utilizada por Lula no Brasil. O deputado André Janones (Rede-MG), que participou da estratégia digital do petista, confirmou ter compartilhado recomendações com integrantes do PSOE, mas afirmou que não participa diretamente da campanha de Sánchez. O governo espanhol e o partido também negaram que ele preste assessoria formal.

A aproximação entre os dois líderes provocou críticas da oposição. Feijóo afirmou que Sánchez deveria dedicar mais atenção aos problemas da Espanha, em vez de olhar para o Brasil. Isabel Díaz Ayuso, governadora da Comunidade de Madri e integrante do PP, também criticou a presença de Lula e mencionou uma possível influência de forças externas na eleição.