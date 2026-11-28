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Estagiária da Homepage
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08h00.
As eleições gerais na Espanha ocorrem neste domingo, com o Partido Popular (PP) liderando as pesquisas, seguido pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e pelo Vox. A disputa está acirrada, com o PP mantendo vantagem estreita, mas a soma de votos do PP e do Vox pode resultar em maioria conservadora no Congresso. O PSOE tenta reverter as pesquisas, citando o exemplo das eleições brasileiras de 2026.
OPartido Popular (PP), de centro-direita, lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições gerais da Espanha, marcadas para este domingo, 29. A legenda de Alberto Núñez Feijóo aparece com 31,4% das intenções de voto, contra 29,1% do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, segundo o agregador de pesquisas do jornal El País.
Apesar da vantagem do PP, a disputa ficou mais acirrada durante a campanha. A distância entre os dois partidos, que chegou a quase seis pontos percentuais, caiu para pouco mais de dois. O PSOE também aparece em trajetória de crescimento, mas a soma dos votos estimados do PP e doVox, partido de direita , mantém a possibilidade de uma maioria conservadora no Congresso.
Na reta final da campanha, o PP apresentou uma denúncia à Junta Eleitoral Central sobre supostas irregularidades na entrega de documentos para o voto por correio e na distribuição de propaganda eleitoral. Segundo o partido, eleitores que solicitaram o voto por correspondência não teriam recebido a documentação ou a teriam recebido com atraso. Os Correios espanhóis informaram a admissão de 1.012.033 votos por essa modalidade, quase 9% a mais do que em 2019 e 59% a menos do que em 2023.
Sánchez, por sua vez, pediu aos eleitores que “otimizem o voto” no domingo e afirmou ter dados que o levam a acreditar na possibilidade de vitória do PSOE e de formação de uma maioria parlamentar progressista.
O agregador de pesquisas do El País, divulgado nesta quinta-feira, 26, mostra o PP na liderança, seguido pelo PSOE e pelo Vox, de Santiago Abascal. As forças de esquerda agrupadas nos Frentes aparecem em quarto lugar.
A estimativa média de intenção de voto é a seguinte:
A campanha teve uma mudança importante na disputa entre os dois primeiros colocados. A vantagem do PP sobre os socialistas recuou de quase seis pontos para pouco mais de dois. A tendência favorável ao PSOE, porém, ainda não foi suficiente para colocá-lo na liderança das pesquisas.
A principal projeção do modelo eleitoral do El País é a formação de umgoverno de direita, liderado pelo PP e com participação do Vox. A pesquisa 40dB, também divulgada pelo jornal, estima que os dois partidos podem conquistar juntos cerca de 187 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados — número suficiente para garantir maioria parlamentar.
O agregador calcula que PP e Vox precisam alcançar aproximadamente 47% dos votos para obter os 176 deputados necessários para formar governo. Atualmente, as duas legendas somam cerca de 49% nas estimativas.
A vantagem, contudo, não é definitiva. O modelo do jornal aponta que a direita fica abaixo do número necessário de deputados em aproximadamente uma a cada seis simulações eleitorais.
A formação do governo espanhol depende da composição do Congresso, e não apenas de qual partido recebe mais votos. O país é uma monarquia parlamentarista: os eleitores escolhem os representantes do Legislativo, e os deputados participam da escolha do chefe de governo. Por isso, as alianças entre partidos são decisivas para definir quem conseguirá governar.
Mesmo atrás nas pesquisas, Pedro Sánchez tem demonstrado confiança na possibilidade de vitória. Durante a campanha, o primeiro-ministro citou o resultado das eleições brasileiras de 2026 como exemplo de que é possível reverter levantamentos desfavoráveis.
Em 16 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Madri para manifestar apoio ao socialista. A participação do brasileiro em um ato de campanha, porém, foi cancelada porque Lula estava sem voz. No dia seguinte, Sánchez chamou o presidente brasileiro de “ciclone” durante um comício e disse usar “com orgulho” uma camisa autografada por ele.
A campanha espanhola também incorporou elementos da estratégia digital utilizada por Lula no Brasil. O deputado André Janones (Rede-MG), que participou da estratégia digital do petista, confirmou ter compartilhado recomendações com integrantes do PSOE, mas afirmou que não participa diretamente da campanha de Sánchez. O governo espanhol e o partido também negaram que ele preste assessoria formal.
A aproximação entre os dois líderes provocou críticas da oposição. Feijóo afirmou que Sánchez deveria dedicar mais atenção aos problemas da Espanha, em vez de olhar para o Brasil. Isabel Díaz Ayuso, governadora da Comunidade de Madri e integrante do PP, também criticou a presença de Lula e mencionou uma possível influência de forças externas na eleição.
Glossário
O que é Partido Popular (PP)?
Partido político de centro-direita na Espanha, liderado por Alberto Núñez Feijóo, atualmente na liderança nas pesquisas eleitorais.
O que é Vox?
Partido político de direita radical na Espanha, liderado por Santiago Abascal, que pode participar de uma maioria conservadora com o PP no Congresso.