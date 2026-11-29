O aumento dos custos do transporte marítimo, as ameaças às rotas internacionais de petróleo e o risco de uma nova onda inflacionária estão no radar dos maiores produtores de energia do mundo.

Diante desse cenário, sete países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) se reuniram neste domingo, 29, e reafirmaram o compromisso com a estabilidade do mercado global de energia, sem anunciar novas diretrizes para a produção de petróleo em 2027.

Participaram da reunião virtual Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Casaquistão, Argélia e Omã. Em comunicado, os países defenderam a proteção das rotas marítimas internacionais e manifestaram preocupação com ataques à infraestrutura energética.

O grupo destacou que os custos de transporte marítimo e seguros, que já superam um terço do valor das commodities, dificultam a circulação de petróleo e derivados e ampliam as pressões inflacionárias.

Os sete países também avaliaram as condições e perspectivas do mercado internacional e reforçaram a importância da Declaração de Cooperação (DoC), mecanismo de coordenação entre os produtores para promover a estabilidade do setor.

Em entrevista à EXAME, Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV-SP, afirma que, mais do que preservar o equilíbrio entre oferta e demanda, a Opep+ busca evitar uma escalada dos preços capaz de comprometer o crescimento da economia mundial.

Na avaliação do especialista, o agravamento das tensões entre Estados Unidos e Irã pode elevar o risco de um novo choque do petróleo, com consequências que vão da inflação global ao encarecimento do diesel no Brasil.

Tensões no Oriente Médio preocupam produtores de petróleo

Para Vieira, a defesa das rotas marítimas internacionais no comunicado da Opep+ está diretamente relacionada às tensões entre Estados Unidos e Irã.

“O recado claramente é a questão do Oriente Médio. Os riscos geopolíticos estão relacionados, sobretudo, a Ormuz e ali ao acesso entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico”, afirma.

Essas regiões concentram importantes rotas de circulação de petróleo e mercadorias. A instabilidade geopolítica, além de ameaçar o abastecimento energético, eleva os custos dos seguros marítimos e do transporte internacional, com reflexos nas cadeias produtivas.

Segundo o professor, a sinalização da Opep+ não significa necessariamente que os preços do petróleo vão cair, mas indica uma preocupação dos produtores em evitar uma valorização excessiva da commodity.

Uma alta prolongada dos preços poderia desencadear um cenário de estagflação global, caracterizado pela combinação de inflação elevada e estagnação econômica.

Vieira não descarta a possibilidade de um novo choque do petróleo, a exemplo das crises registradas em 1973 e 1979, caso as tensões geopolíticas se intensifiquem e comprometam a oferta global de energia.

O que é a Opep+ e quais países fazem parte do grupo?

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) foi fundada em setembro de 1960, em Bagdá, no Iraque, por cinco países: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela.

O objetivo era coordenar as políticas petrolíferas dos integrantes e ampliar sua influência sobre o mercado internacional de energia.

Mais de cinco décadas depois, em dezembro de 2016, surgiu a Opep+, uma aliança que incorporou outros importantes produtores de petróleo, entre eles a Rússia, por meio da assinatura da Declaração de Cooperação (DoC).

“A criação da Opep+ ocorre justamente no cenário de queda dos preços do petróleo e excesso de oferta global”, afirma Vieira.

Com a saída dos Emirados Árabes Unidos em maio de 2026, a aliança passou a reunir 21 países, sendo 11 integrantes da Opep e dez produtores aliados.

Os integrantes da Opep são:

Arábia Saudita;

Argélia;

Congo;

Gabão;

Guiné Equatorial;

Irã;

Iraque;

Kuwait;

Líbia;

Nigéria;

Venezuela.

Os países produtores aliados são:

Rússia;

Azerbaijão;

Bahrein;

Brunei;

Casaquistão;

Malásia;

México;

Omã;

Sudão;

Sudão do Sul.

Por meio de decisões coordenadas sobre a produção de petróleo, a aliança busca equilibrar a oferta e a demanda global. Quando reduz a produção, pode contribuir para a valorização da commodity. Quando amplia a oferta, pode aliviar a pressão sobre os preços.

O Brasil faz parte da Opep+?

Em fevereiro de 2025, o governo brasileiro aprovou a adesão à Carta de Cooperação da Opep+ (CoC), uma plataforma de diálogo e troca de informações entre países produtores de petróleo.

A participação brasileira, entretanto, não implica a obrigação de cumprir cotas de produção ou aderir a eventuais cortes de oferta estabelecidos pela aliança.

A Opep+ está perdendo poder sobre o preço do petróleo?

O cenário que levou à criação da Opep+, em 2016, também foi marcado pelo crescimento da produção de petróleo e gás de xisto nos Estados Unidos, movimento que alterou a dinâmica do mercado internacional de energia e desafiou a influência dos tradicionais países exportadores.

Uma década depois, o grupo enfrenta novos desafios. A expansão da produção em países como a Guiana, o crescimento da oferta de produtores que não integram a aliança e o avanço da transição energética colocam em xeque sua capacidade de influenciar os preços internacionais.

Embora a substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia ocorra de maneira gradual, Vieira avalia que esse movimento tende a reduzir o peso geopolítico dos países exportadores de petróleo nas próximas décadas.

“Quem tiver petróleo como instrumento de barganha tende a ficar cada vez mais fraco”, diz o professor.

A diversificação das fontes de energia e o surgimento de novos polos de produção também podem limitar a capacidade da Opep+ de controlar a oferta global e, consequentemente, influenciar os preços da commodity.

Como a alta do petróleo pode afetar o Brasil?

Para o Brasil, uma eventual valorização do petróleo no mercado internacional tem dois efeitos: pode beneficiar as exportações e as receitas da Petrobras, mas também dificultar o controle dos preços dos combustíveis e da inflação.

“O Brasil beneficia-se com esse aumento pontual de preços, sobretudo as receitas da Petrobras, mas fica complicado segurar, sobretudo, o preço do diesel”, afirma Vieira.

O diesel é um dos principais pontos de atenção para a economia brasileira devido à dependência do transporte rodoviário de cargas. Uma alta no preço do combustível pode elevar os custos logísticos das empresas e pressionar os preços dos alimentos e de outros produtos consumidos pelas famílias brasileiras.

Por outro lado, a valorização da commodity pode favorecer a produção nacional de petróleo, as exportações e a arrecadação de royalties por estados e municípios.

Na avaliação do professor, a manutenção do barril de petróleo em patamares superiores a US$ 60 pode representar um novo normal no curto prazo, diante das incertezas geopolíticas e dos desafios do mercado energético internacional.

O desafio para o Brasil, nesse cenário, será conciliar os ganhos econômicos proporcionados pela exportação de petróleo com a necessidade de conter os impactos da valorização da commodity sobre o custo de vida da população.