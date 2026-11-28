As eleições gerais da Espanha deste domingo, 29, seguem regras bastante distintas das adotadas no Brasil. Por ser uma monarquia parlamentarista, o país não realiza votação direta para presidente ou primeiro-ministro. Quando vão às urnas, os eleitores escolhem apenas os integrantes das Cortes Gerais — o Parlamento bicameral espanhol, formado pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado. É a composição da Câmara baixa, o Congresso, que define quem vai governar o país.

O Congresso, o Senado e o voto facultativo

Ao contrário do modelo brasileiro, o voto na Espanha é facultativo. Na cédula do Congresso dos Deputados, que reúne 350 cadeiras, o eleitor não escolhe um nome individualmente, mas sim uma lista fechada apresentada por um partido ou coalizão. Já para o Senado — que funciona como câmara de representação territorial, com parte dos senadores eleitos diretamente e outra parte indicada pelos parlamentos das comunidades autônomas — o eleitor pode marcar candidatos individuais.

Por que a geografia pesa na contagem

A distribuição das 350 cadeiras do Congresso ocorre em 52 circunscrições eleitorais, correspondentes às 50 províncias espanholas mais as cidades autônomas de Ceuta e Melilla. Para converter votos em assentos dentro de cada circunscrição, a legislação aplica o método D'Hondt, uma fórmula proporcional que exige ainda uma cláusula de barreira mínima de 3% dos votos válidos. Na prática, esse sistema favorece os partidos maiores e concede proporcionalmente mais peso às províncias rurais e menos populosas. Por isso, é comum que uma legenda ou bloco conquiste maioria de cadeiras mesmo em cenários de disputa apertada no total de votos nacionais.

A conta dos 176 deputados e o papel do Rei

Ter a maior bancada no Congresso não garante automaticamente a chefia do governo. Para governar sozinho, um partido precisa atingir a maioria absoluta de 176 deputados. Como o cenário político espanhol é fragmentado, o mais comum é que as lideranças passem semanas negociando acordos de coalizão ou apoios parlamentares após a votação.

Com o novo Parlamento instalado, o Rei Felipe VI recebe os representantes das siglas eleitas e indica oficialmente o candidato com maior chance de formar governo. Esse nome passa então por uma votação de investidura no Congresso. Na primeira rodada, é exigida maioria absoluta (176 votos favoráveis). Caso ninguém alcance esse patamar, uma segunda votação é realizada 48 horas depois, na qual basta maioria simples — ou seja, mais votos "sim" do que "não". Se nenhum candidato conseguir aprovação em até dois meses após a primeira votação, o Parlamento é dissolvido e novas eleições gerais são convocadas.

Como funciona a apuração

A votação presencial na Espanha acontece ao longo de todo o domingo, com encerramento no início da noite no horário local (meio da tarde no horário de Brasília). A apuração provisória costuma ser rápida: ainda na noite de domingo na Espanha, o Ministério do Interior divulga a tendência consolidada das urnas e a projeção de cadeiras no Congresso. Os resultados definitivos, no entanto, só são proclamados dias depois, após a contagem geral conduzida pelas juntas eleitorais das províncias, etapa que incorpora os votos dos espanhóis residentes no exterior.