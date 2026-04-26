Suspeito de ataque em jantar da Casa Branca era professor e criador de jogos

Cole Tomas Allen, preso após o tiroteio registrado nas proximidades do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, no último sábado, 25, é professor particular e desenvolvedor de jogos da Califórnia. O episódio mobilizou a segurança presidencial e levou o presidente Donald Trump a ser retirado do evento por agentes de proteção.

Allen, de 31 anos, tem formação acadêmica na área de tecnologia. Registros públicos e perfis profissionais mostram que ele concluiu mestrado em ciência da computação pela California State University, Dominguez Hills e se formou em engenharia mecânica pelo California Institute of Technology, em 2017.

Um professor da universidade onde estudou descreveu o ex-aluno como dedicado e participativo. Em relato à Associated Press, afirmou que Allen costumava se sentar nas primeiras fileiras, acompanhava as aulas com atenção e enviava dúvidas com frequência. "Ele era um aluno excelente", escreveu. O docente também disse ter ficado surpreso com a notícia.

Segundo seu currículo profissional, Allen trabalhava havia cerca de seis anos na C2 Education, empresa de preparação acadêmica para estudantes que buscam ingresso no ensino superior. Em 2024, ele foi citado como "professor do mês" em uma publicação da companhia.

Além da atuação como tutor, mantinha projetos próprios na área de tecnologia. Durante a faculdade, desenvolveu um protótipo de freio de emergência para cadeiras de rodas, apresentado em uma reportagem de TV local.

Também criou jogos digitais, incluindo um título baseado em conceitos de química molecular publicado na plataforma Steam, e mencionava estar trabalhando em um novo jogo ambientado no espaço.

Doação ao Partido Democrata

Dados federais de financiamento de campanha mostram ainda que Allen fez uma doação de US$ 25 (cerca de R$ 124) a um comitê de ação política ligado ao Partido Democrata, em apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024.

Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado a motivação do ataque nem detalhado as circunstâncias do crime. A empresa onde ele trabalhava também não respondeu aos pedidos de posicionamento.

Alvo não seria Trump

O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, afirmou neste domingo, 26, que o atirador que tentou invadir o salão de eventos do jantar tinha como alvo altos funcionários do governo de Donald Trump.

Blanche falou ao programa "Face the Nation", da CBS News, que informações "muito preliminares" levaram os investigadores a acreditar que o homem "tinha como alvo membros do governo".

O suspeito "não está cooperando ativamente" e, segundo se acredita, viajou para Washington de trem, partindo de Los Angeles e passando por Chicago.

*Com informações de Associated Press, Reuters e AFP