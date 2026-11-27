A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), aprovou na segunda-feira, 23, um novo tratamento hormonal em mais de 20 anos para determinados casos de câncer de mama em estágio inicial. Desenvolvido pela farmacêutica suíça Roche, o medicamento giredestrant será comercializado sob o nome Wilserdly para ser administrado em comprimidos diários.

A aprovação foi baseada nos resultados de um estudo clínico com 4.170 pacientes. Na comparação com as terapias hormonais convencionais, o novo medicamento reduziu em 30% o risco relativo de retorno invasivo do câncer ou morte.

A indicação contempla adultos com tumores sensíveis ao estrogênio, subtipo que representa cerca de 70% dos casos de câncer de mama nos Estados Unidos. O uso é destinado a pacientes nos estágios 1 a 3 da doença, com risco intermediário ou alto de recorrência.

A novidade representa uma mudança nas opções de tratamento utilizadas após a cirurgia. Medicamentos como tamoxifeno e inibidores de aromatase são as alternativas mais utilizadas nas últimas décadas para reduzir as chances de a doença voltar.

Como funciona a nova pílula contra o câncer de mama?

O Wilserdly atua diretamente nos receptores de estrogênio, estruturas presentes nas células tumorais que recebem os estímulos desse hormônio para a multiplicação celular.

Nos tumores hormônio-sensíveis, o estrogênio funciona como um sinal que estimula o crescimento das células cancerígenas. Por isso, após a cirurgia, pacientes costumam receber tratamentos hormonais por até cinco anos, com o objetivo de reduzir o risco de recorrência.

O tamoxifeno, uma das terapias mais tradicionais, impede que o estrogênio se ligue aos receptores das células tumorais. Já os inibidores de aromatase atuam na produção do hormônio, reduzindo sua concentração no organismo.

O giredestrant apresenta um mecanismo diferente: além de se ligar ao receptor de estrogênio, o medicamento provoca sua degradação. Dessa forma, elimina a estrutura que permite ao hormônio estimular o crescimento do tumor.

A estratégia busca enfrentar um dos desafios dos tratamentos convencionais: algumas células cancerígenas desenvolvem alterações que permitem a continuidade dos estímulos hormonais mesmo quando o organismo recebe medicamentos para bloquear esse processo.

Mulheres que ainda não chegaram à menopausa precisam utilizar o giredestrant em combinação com outros medicamentos para suprimir a produção hormonal.

Redução no risco de retorno da doença

Os resultados que embasaram a decisão do FDA foram obtidos no estudo clínico de fase 3 lidERA, que acompanhou 4.170 pacientes divididas em dois grupos. Uma parte recebeu o giredestrant, enquanto a outra foi tratada com terapias hormonais convencionais, incluindo tamoxifeno e inibidores de aromatase.

Durante o acompanhamento, foram registrados 140 casos de recorrência invasiva ou morte entre as pacientes que receberam o novo medicamento, contra 196 no grupo submetido ao tratamento convencional.

Após três anos, 92,4% das pacientes tratadas com giredestrant permaneciam vivas e sem câncer invasivo. N

Medicamento Wilserdly reduziu em 30% o risco de retorno invasivo da doença ou morte em estudo com mais de 4 mil pacientes; tratamento custará US$ 22,5 mil por mês

o grupo de comparação, o índice foi de 89,6%.

A diferença corresponde a 2,8 pontos percentuais, ou aproximadamente 28 pacientes a mais a cada mil que estavam vivas e livres da doença invasiva no período analisado.

O estudo também identificou uma redução no risco de o câncer reaparecer em outros órgãos. Os efeitos adversos mais frequentes foram semelhantes nos dois grupos, incluindo dores nas articulações, ondas de calor e dor de cabeça.

A proporção de pacientes que interromperam o tratamento por causa de efeitos adversos foi menor entre as que receberam giredestrant: 5,3%, ante 8,2% no grupo das terapias convencionais.

Apesar dos resultados, ainda não é possível afirmar se o medicamento aumenta as chances de cura. Os dados sobre a sobrevida global das pacientes ainda são considerados imaturos e não demonstraram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

Isso significa que, embora o tratamento tenha reduzido a recorrência invasiva ou morte no período estudado, ainda é necessário acompanhar as pacientes por mais tempo para determinar se o benefício se traduz em maior sobrevida.

Quanto custa o novo medicamento da Roche?

Nos Estados Unidos, o preço de tabela estabelecido pela Roche para o Wilserdly é de aproximadamente US$ 22,5 mil por mês de tratamento. O valor efetivamente pago pelos pacientes pode variar conforme a cobertura dos planos de saúde e os programas de assistência financeira.

O custo coloca o medicamento em uma faixa muito superior à das terapias hormonais convencionais. No Brasil, o tamoxifeno custa cerca de R$ 60 por mês, enquanto os inibidores de aromatase variam de R$ 160 a R$ 300, podendo chegar a R$ 400, conforme as marcas.

A diferença de preços também levanta questões sobre o acesso ao tratamento em sistemas públicos de saúde e nos planos privados. No Brasil, uma eventual incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) dependerá de etapas regulatórias e de avaliação específicas.

Quando o medicamento poderá chegar à Europa e ao Brasil?

A aprovação concedida pelo FDA vale para os Estados Unidos e não significa que o medicamento já esteja autorizado em outros mercados.

Na Europa, a Roche pretende solicitar o registro do Wilserdly após receber dados clínicos adicionais, previstos para o primeiro semestre de 2027. A companhia também mantém estudos para avaliar a utilização do medicamento em outras fases do câncer de mama e em combinações com diferentes terapias.

No Brasil, os materiais disponíveis não indicam uma data para eventual pedido de registro ou aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além da autorização regulatória, a expansão do tratamento para outros países dependerá de negociações comerciais e avaliações sobre custo e benefício.