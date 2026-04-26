Quem é o atirador que invadiu hotel durante jantar com Trump

As autoridades dos Estados Unidos identificaram o suspeito de efetuar disparos nas proximidades do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca como um homem de 31 anos da Califórnia. Segundo informações divulgadas por veículos americanos, ele seria natural de Torrance, cidade na região de Los Angeles.

De acordo com o presidente Donald Trump, o suspeito agiu sozinho e foi descrito como um “lobo solitário”. A avaliação preliminar das autoridades aponta que não há, até o momento, indícios de uma ação coordenada.

Imagem divulgada por Donald Trump mostra suspeito imobilizado no chão após ação de agentes no hotel onde ocorria o jantar da imprensa (Reprodução/Truth Social)

O homem foi detido por agentes de segurança minutos após o início do evento, realizado no hotel Washington Hilton, em Washington. Segundo relatos, ele foi visto correndo em direção ao salão principal antes de ser interceptado nas proximidades de um ponto de controle de segurança.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito passa por detectores de metal enquanto agentes sacam armas e iniciam a perseguição. Outras fotos indicam o homem já imobilizado no chão, com as mãos para trás.

De acordo com o chefe de polícia de Washington, Jeffery W. Carroll, o suspeito estava armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele não foi atingido durante a ação e foi levado a um hospital para avaliação, onde permanece sob custódia.

Ainda segundo Carroll, um agente do Serviço Secreto foi baleado durante a troca de tiros e encaminhado a uma unidade de saúde. O estado de saúde foi descrito como estável.

As autoridades afirmaram que não há risco imediato à população. A investigação busca esclarecer como o suspeito conseguiu acessar a área próxima ao evento com armamento. Imagens de segurança de todo o hotel devem ser analisadas.

O procurador-geral interino, Todd Blanche, afirmou que o suspeito deve ser formalmente acusado “em breve”. Já a promotora federal do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informou que ele responderá inicialmente por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a agente federal com arma perigosa.

Segundo a polícia, há indícios de que o homem estava hospedado no próprio hotel onde o jantar era realizado. O quarto do suspeito foi isolado como parte da investigação.

O caso ocorreu em um dos eventos mais tradicionais do calendário político dos Estados Unidos, que reúne jornalistas, autoridades e integrantes do governo. A investigação segue em andamento para determinar a motivação do ataque e eventuais falhas no esquema de segurança.