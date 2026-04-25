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Trump é retirado de jantar com jornalistas após disparos nos EUA

Presidente foi retirado do local após incidente; caso é investigado pelas autoridades

Donald Trump foi retirado do evento após disparos serem ouvidos no local; autoridades detiveram um suspeito

Donald Trump foi retirado do evento após disparos serem ouvidos no local; autoridades detiveram um suspeito

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 22h01.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 22h04.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado na noite deste sábado, 25, do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca após relatos de disparos dentro do local do evento, em Washington.

Segundo informações iniciais divulgadas por AFP e CNBC, barulhos semelhantes a tiros de arma de fogo foram ouvidos no salão onde ocorria a cerimônia, levando à interrupção imediata do encontro e à retirada do presidente por agentes de segurança.

Vídeos que circulam nas redes mostram participantes se abaixando e buscando proteção após o barulho. Trump e o vice-presidente, J. D. Vance, foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

O Serviço Secreto confirmou que um suspeito foi detido após o incidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou a motivação dos disparos. Segundo a emissora CNN, Trump está em segurança.

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca reúne jornalistas, autoridades e convidados e é considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário político e midiático dos Estados Unidos.

As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, e novas informações devem ser divulgadas ao longo das próximas horas.

  • *Com informações de AFP e CNBC
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