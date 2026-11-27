Cerca de 39 milhões de espanhóis vão às urnas neste domingo, 29 de novembro, em eleições gerais antecipadas convocadas após o Parlamento rejeitar medidas do governo para conter a crise imobiliária. Único entre os grandes países da União Europeia ainda governado pela esquerda, o país enfrenta umadisputa polarizadaque pode levar a extrema direita ao Executivo nacional pela primeira vez em mais de 50 anos, desde o fim da ditadura franquista.

Embora o conservador Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, lidere a maior parte das pesquisas privadas divulgadas antes do prazo legal, o resultado segue imprevisível. É o que avalia Vinícius Rodrigues Vieira, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e professor da FAAP e da FGV.

Segundo ele, a proibição de novas pesquisas nos últimos dias de campanha e o viés de alta recente do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez (PSOE) abrem margem para surpresas. "É um jogo aberto que pode vir a lembrar o que se passou no segundo turno das eleições aqui no Brasil", afirma.

Crise de moradia, fator Vox e risco de impasse

No poder há oito anos, Sánchez chega pressionado por investigações de corrupção envolvendo seu entorno político e familiar — acusações que ele nega — e pelo encarecimento da habitação, com os aluguéis acumulando alta de 44% desde 2021. Apesar do avanço de 0,7% do PIB no segundo trimestre de 2026, a perda de poder de compra pesou no debate. Para reagir na reta final, o governo aprovou mais de 1 bilhão de euros em benefícios sociais e propôs um imposto sobre fortunas acima de 100 milhões de euros.

Na avaliação de Vieira, a crise habitacional deu fôlego ao discurso anti-imigração da direita, transformando os migrantes em bode expiatório e desgastando a esquerda. Ainda assim, o premiê segue competitivo: na leitura do professor, há uma parcela moderada do eleitorado de centro que tende a resistir a uma aliança do PP com o partido de extrema direita Vox, de Santiago Abascal — ainda mais com Feijóo, que chegou a prometer renunciar caso não consiga formar governo, enfrentando desgaste próprio.

Como a votação define as 350 cadeiras do Congresso dos Deputados, onde legendas regionalistas e separatistas — como Junts, ERC, EH Bildu, BNG e UPN — costumam atuar como fiéis da balança, há risco real de impasse pós-urnas. Para Vieira, esse cenário pode acabar favorecendo a permanência de Sánchez à frente de uma nova coalizão ou de um governo minoritário.

"Jogo mais duro" com Bruxelas

Com cerca de 18% das intenções de voto e presença crescente em administrações regionais e municipais, o Vox aparece como peça-chave para que o PP alcance maioria absoluta. Uma vitória conservadora alinharia a Espanha ao avanço da direita na Europa, já visível na Alemanha, liderada pelos democratas-cristãos da CDU, e na corrida presidencial francesa do ano que vem.

Na relação com a União Europeia, Vieira vê uma semelhança com o modelo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, mas com menor peso radical, já que o PP teria condições de se impor ao Vox. Ainda assim, como a direita tradicional europeia absorveu parte da pauta eurocética para conter os radicais, o tom deve endurecer. "Vamos ter, em um cenário de governo Feijóo, um jogo mais duro com Bruxelas, em termos de buscar mais autonomia [...] para que a Espanha não esteja tão alinhada ao supranacionalismo", diz.

O que muda para o Brasil

A campanha espanhola atraiu lideranças sul-americanas: enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio a Sánchez, o argentino Javier Milei foi a Madri em outubro atacar o premiê e se reunir com nomes do Vox e do PP. Mesmo assim, Vieira descarta um desgaste bilateral caso a direita vença.

Diante de um cenário internacional em que Donald Trump não é visto como parceiro econômico confiável pelos europeus, pesam o pragmatismo e os fortes interesses de bancos, teles e empresas de serviços espanholas no Brasil. "A Espanha não parece ser a Argentina. A Espanha faz política de Estado e não tem essa tendência aqui da América Latina de um personalismo contaminar uma relação tão importante quanto essa, seja Brasil-União Europeia ou Brasil-Espanha", afirma.