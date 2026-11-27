O Congresso da Argentina aprovou na noite de quinta-feira, 26, uma lei que proíbe a publicidade e o patrocínio de apostas online e exige cadastro biométrico nas plataformas. A proposta recebeu os 72 votos do Senado e tem como objetivo prevenir a ludopatia, o vício em jogos de azar, com atenção especial a crianças e adolescentes.

A lei fixa requisitos mínimos para as plataformas em todo o país e veta anúncios, promoções e patrocínios em veículos de comunicação, canais digitais, espaços públicos, uniformes esportivos e eventos culturais. A restrição vale para propaganda direta ou indireta, inclusive em campanhas com influenciadores, atletas, celebridades e personagens de ficção.

O veto alcança os patrocínios a clubes de futebol. O Boca Juniors, por exemplo, tem a casa de apostas Betsson entre seus patrocinadores. Durante a Copa do Mundo de 2026, as plataformas de apostas responderam por 17,3% do espaço publicitário na Argentina.

Como a lei restringe o acesso de menores

A legislação argentina já proibia que menores de idade fizessem apostas, embora a restrição fosse frequentemente burlada. Para reforçar o controle, a nova lei obriga as empresas do setor a usar dados biométricos no cadastro de usuários. O texto também restringe os meios de pagamento aceitos para apostas e cria um registro para quem quiser bloquear voluntariamente o próprio acesso às plataformas.

As consultas relacionadas ao jogo compulsivo cresceram 27% em 2025 ante o ano anterior, segundo a Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Argentina.

Dados do Unicef indicam que 37% dos adolescentes e jovens argentinos acessam sites de apostas diariamente ou com muita frequência.

Um estudo apresentado ao Congresso apontou que 69% dos jovens afetados por essa atividade relatam ansiedade ou estresse associados ao jogo. O mesmo levantamento registrou aumento dos casos de suicídio nessa faixa etária.

Pressão da Igreja ajudou a destravar a votação

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta em novembro de 2024. O texto ficou parado por dois anos antes da votação no Senado e corria o risco de caducar, o que obrigaria o Congresso a reiniciar a tramitação.

Na segunda-feira, 23, a Conferência Episcopal Argentina enviou uma carta aos parlamentares em que afirmou que deixar a proposta caducar significaria ser cúmplice dessa "morte silenciosa que ameaça a vida e o futuro de tantos jovens". A mensagem chegou menos de duas semanas após a visita do papa Leão XIV a Buenos Aires, que mobilizou milhões de pessoas.

Após a aprovação, a senadora governista Patricia Bullrich propôs batizar a legislação de Lei Leão XIV. "Como a vinda do papa realmente abriu o coração de todos nós, nos reencontramos, vimos milhões de argentinos nas ruas, eu gostaria de propor a este Senado que chamemos esta lei de Lei Leão XIV", afirmou.