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Hantavírus: navio de cruzeiro volta a operar após aprovação de autoridades de saúde

Autoridades holandesas concluíram que o processo de limpeza e desinfecção foi realizado de acordo com os protocolos sanitários.

MV Hondius deve retomar o cronograma de cruzeiros em junho após quarentena da tripulação e desinfecção completa. (Yuichiro Chino/Getty Images)

MV Hondius deve retomar o cronograma de cruzeiros em junho após quarentena da tripulação e desinfecção completa. (Yuichiro Chino/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16h55.

O navio de cruzeiro MV Hondius foi autorizado a retomar suas atividades após passar por um processo de desinfecção e receber aval das autoridades de saúde de Roterdã, na Holanda.

Segundo a agência municipal de saúde, uma inspeção final realizada na sexta-feira concluiu que a embarcação foi higienizada de forma eficaz e que todos os procedimentos seguiram as diretrizes estabelecidas para controle sanitário.

Lembre o caso de surto de hantavírus

O MV Hondius teve uma viagem interrompida após um surto de hantavírus a bordo. Três pessoas morreram em decorrência da doença durante o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde. Os passageiros foram desembarcados em Tenerife, nas Ilhas Canárias, e posteriormente repatriados.

Após concluir a viagem em 18 de maio, o navio chegou a Roterdã, onde o restante da tripulação permaneceu em quarentena. A empresa Oceanwide Expeditions informou que a embarcação deverá retomar seu cronograma de cruzeiros a partir de 13 de junho.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o episódio soma 13 casos confirmados ou prováveis de hantavírus, incluindo as três mortes registradas.

Acompanhe tudo sobre:OMS (Organização Mundial da Saúde)

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