São Paulo investiga caso suspeito de Ebola em paciente vindo do Congo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo investiga um caso suspeito de Ebola identificado na capital paulista. O paciente é um homem de 37 anos que chegou recentemente da República Democrática do Congo, país africano que enfrenta um surto da doença.

O homem apresentou febre e foi enquadrado nos critérios clínicos e epidemiológicos que exigem investigação para Ebola, segundo os protocolos das autoridades sanitárias.

Ele está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, hospital de referência para doenças infecciosas em São Paulo, onde permanece sob monitoramento enquanto exames laboratoriais são realizados.

Até o momento, não há confirmação da infecção pelo vírus.

A investigação é conduzida pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

As autoridades afirmam que todas as medidas previstas para casos suspeitos foram adotadas, incluindo isolamento, notificação imediata e análise laboratorial especializada.

Segundo a Secretaria da Saúde, a identificação do caso ocorreu de forma preventiva, seguindo protocolos nacionais para viajantes provenientes de regiões com circulação do vírus.

Na semana passada, o governo paulista já havia atualizado orientações para hospitais e unidades de saúde sobre o surto da cepa Bundibugyo do Ebola em andamento no Congo.

O Instituto Adolfo Lutz será responsável pelos exames laboratoriais e pelo diagnóstico diferencial para descartar outras doenças que podem apresentar sintomas semelhantes.

Risco para o Brasil segue considerado muito baixo

A Secretaria da Saúde afirma que o risco de introdução do Ebola no Brasil permanece muito baixo.

Entre os fatores considerados estão a ausência de transmissão local da doença na América do Sul, a inexistência de voos diretos entre as regiões afetadas e a forma de transmissão do vírus.

O Ebola não é transmitido pelo ar e exige contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas.

O último episódio semelhante em São Paulo ocorreu em 2014, durante a emergência sanitária internacional relacionada ao Ebola. Na ocasião, três casos suspeitos foram monitorados no Emílio Ribas e posteriormente descartados.