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Irã ameaça responder a possíveis ataques dos EUA com ofensivas contra bases americanas na região

Declaração ocorre em meio ao impasse entre os dois países, marcado por ameaças militares e tensões no Estreito de Ormuz

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11h53.

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RESUMO | O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã afirmou neste domingo que qualquer ataque dos Estados Unidos contra o território iraniano ou seus interesses provocará bombardeios contra instalações americanas no Oriente Médio. A ameaça ocorre após informações, citadas pelo comando iraniano, sobre uma possível retomada das operações militares dos EUA com apoio de países da região.

O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã afirmou neste domingo, 20, que qualquer ataque dos Estados Unidos contra o território iraniano ou seus interesses será respondido com "bombardeios contínuos e devastadores" contra instalações americanas no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado pela imprensa local, o comando militar iraniano declarou que recebeu informações de que Washington poderia retomar operações de combate contra a República Islâmica com apoio de países da região. O órgão afirmou que as bases e interesses dos Estados Unidos seriam alvos de uma eventual reação militar.

Segundo o Estado-Maior iraniano, os dados obtidos indicariam que os EUA pretendem "retomar as ações contra a República Islâmica" após uma reunião realizada na Europa, na qual países do Oriente Médio teriam dado apoio à iniciativa, de acordo com a versão apresentada pelo governo do Irã.

As Forças Armadas iranianas também alertaram que países que participarem de uma possível ofensiva contra o Irã seriam considerados aliados da ação militar americana. O comunicado afirmou que esses governos não poderiam esperar uma resposta moderada de Teerã caso colaborassem com ataques contra o país.

O confronto entre Irã e Estados Unidos permanece sem uma resolução após quase sete meses de conflito, com episódios pontuais de tensão envolvendo ataques contra navios-tanque no Estreito de Ormuz e ameaças de novas operações militares.

No início de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou a retomada de ações militares de grande escala após preocupações apresentadas por Arábia Saudita e Catar. Os países demonstraram receio de possíveis ataques iranianos contra estruturas de petróleo e gás da região em resposta a uma ofensiva americana.

Nesta semana, Trump afirmou ao portal Axios que ainda não decidiu se os Estados Unidos voltarão a realizar ataques de grande intensidade contra o Irã. Segundo o presidente americano, a possibilidade está relacionada à tentativa de encerrar o conflito ou promover mudanças no governo iraniano.

Escalada de tensões entre Washington e Teerã

A relação entre Estados Unidos e Irã permanece marcada por disputas militares e diplomáticas. O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte global de petróleo, tornou-se um dos pontos de maior atenção durante o período de confronto, devido aos riscos para a circulação de navios comerciais.

O governo iraniano utiliza o discurso de defesa de sua soberania para justificar possíveis respostas militares, enquanto autoridades americanas avaliam medidas para conter ações de Teerã na região.

A ameaça divulgada pelo Estado-Maior iraniano ocorre em meio a novas declarações de Washington sobre a possibilidade de retomada de operações militares, sem uma definição pública sobre os próximos passos dos Estados Unidos.

Como o Irã reagirá a um possível ataque dos Estados Unidos?

O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã afirmou que responderá com "bombardeios contínuos e devastadores" contra instalações americanas no Oriente Médio.

Quais locais seriam alvos de uma reação militar iraniana?

As bases e os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio seriam alvos, segundo o comunicado divulgado pelo Estado-Maior iraniano.

O que pode acontecer com países que apoiarem uma ofensiva contra o Irã?

Países que participarem de uma eventual ofensiva serão considerados aliados da ação militar americana e não poderão esperar uma resposta moderada de Teerã, de acordo com o Estado-Maior iraniano.

Donald Trump decidiu retomar os ataques contra o Irã?

Donald Trump afirmou nesta semana ao portal Axios que ainda não decidiu se os Estados Unidos voltarão a realizar ataques de grande intensidade contra o Irã. Segundo o presidente americano, a possibilidade está ligada à tentativa de encerrar o conflito ou promover mudanças no governo iraniano.

Por que Donald Trump adiou ações militares contra o Irã em agosto?

Donald Trump adiou a retomada de ações militares de grande escala após Arábia Saudita e Catar manifestarem preocupação com possíveis ataques iranianos contra estruturas de petróleo e gás da região.

Qual é a situação do conflito entre Irã e Estados Unidos?

O confronto permanece sem resolução após quase sete meses, com episódios de tensão que incluem ataques contra navios-tanque no Estreito de Ormuz e ameaças de novas operações militares.

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