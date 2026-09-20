Pentágono calcula em US$ 43,6 bilhões custo da guerra no Irã até setembro

RESUMO | O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou ao Congresso que a operação militar no Irã acumulou US$ 43,6 bilhões (R$ 224 bilhões) em despesas até 3 de setembro. O consumo de munições respondeu por US$ 28,1 bilhões, mais de 60% do total, e reduziu estoques de equipamentos essenciais, como interceptadores Patriot.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou ao Congresso que a operação militar no Irã acumulou US$ 43,6 bilhões (R$ 224 bilhões) em despesas até 3 de setembro. Mais de 60% desse valor foi destinado à compra e ao uso de bombas, mísseis e outros tipos de munição.

O levantamento apresentado pelo Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, detalhou pela primeira vez os gastos separados por áreas das Forças Armadas e por categorias específicas de despesas. O documento também incluiu custos relacionados a equipamentos militares danificados ou destruídos durante o conflito.

A Força Aérea dos Estados Unidos registrou US$ 6,6 bilhões (R$ 33,9 bilhões) em despesas para manter a operação de dezenas de esquadrões de caças e bombardeiros utilizados na campanha militar.

A Marinha americana teve gastos de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,3 bilhões) para mobilizar mais de 20 navios de guerra, incluindo porta-aviões deslocados para o estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte internacional de petróleo.

O Exército dos EUA informou despesas de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,2 bilhões) para manter suas forças posicionadas na região. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, mais de 50 mil militares estão alocados para a missão.

As informações foram compartilhadas por integrantes do Congresso com o jornal The New York Times depois que os dados foram enviados às comissões parlamentares responsáveis por assuntos de segurança nacional.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, as Forças Armadas americanas consumiram US$ 28,1 bilhões (R$ 144 bilhões) em munições. O volume reduziu os estoques de alguns equipamentos considerados essenciais, como os interceptadores do sistema de defesa aérea Patriot, e afetou o fornecimento de suprimentos para comandos militares dos Estados Unidos na Ásia e na Europa.

Gastos com equipamentos, operações especiais e logística

O Pentágono destinou US$ 4,3 bilhões (R$ 22,1 bilhões) para substituir dezenas de aeronaves de combate e outros equipamentos militares danificados ou destruídos durante a guerra.

O departamento também informou um gasto de US$ 633 milhões (R$ 3,2 bilhões) para deslocar e oferecer suporte a milhares de integrantes das Forças de Operações Especiais na região.

Os dados apresentados ao Congresso mostram que a maior parcela das despesas está relacionada ao consumo de munições, que alcançou US$ 28,1 bilhões desde o início da operação militar.

Segundo uma autoridade do Congresso, que falou sob condição de anonimato para comentar os dados enviados aos parlamentares, as Forças Armadas gastaram US$ 23,5 milhões (R$ 120,8 milhões) em apoio médico interno para militares americanos.

O Pentágono informou que 18 militares dos Estados Unidos morreram durante a guerra e que mais de 830 ficaram feridos.

O Comando de Transporte dos EUA registrou US$ 92,1 milhões (R$ 473,4 milhões) em despesas para transportar suprimentos e equipamentos. O Comando Cibernético gastou US$ 10,5 milhões (R$ 53,9 milhões) em operações de apoio cibernético.

Quanto os Estados Unidos gastaram na operação militar no Irã?

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou ao Congresso que as despesas chegaram a US$ 43,6 bilhões (R$ 224 bilhões) até 3 de setembro. Mais de 60% desse valor foi destinado à compra e ao uso de munições.

Quanto foi gasto com munições na guerra?

Segundo os dados apresentados pelo Pentágono ao Congresso, as Forças Armadas americanas consumiram US$ 28,1 bilhões (R$ 144 bilhões) em munições desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. O consumo reduziu estoques de equipamentos essenciais, como interceptadores do sistema Patriot.

Quais foram os gastos da Força Aérea, da Marinha e do Exército dos EUA?

De acordo com o levantamento do Pentágono, a Força Aérea gastou US$ 6,6 bilhões, a Marinha registrou US$ 2,2 bilhões em despesas e o Exército informou custos de US$ 1,6 bilhão. Os valores cobriram operações de aeronaves, navios de guerra e tropas posicionadas na região.

Quantos militares americanos participam da missão?

Mais de 50 mil militares estão alocados para a missão, segundo o Comando Central dos Estados Unidos. O Pentágono informou ainda que 18 militares americanos morreram durante a guerra e mais de 830 ficaram feridos.

Quanto o Pentágono gastou para substituir equipamentos militares?

O Pentágono destinou US$ 4,3 bilhões (R$ 22,1 bilhões) à substituição de dezenas de aeronaves de combate e outros equipamentos militares danificados ou destruídos durante a guerra.

Quais foram os gastos com operações especiais, transporte e apoio cibernético?

Segundo os dados enviados ao Congresso, o Pentágono gastou US$ 633 milhões com as Forças de Operações Especiais, enquanto o Comando de Transporte registrou US$ 92,1 milhões em despesas. O Comando Cibernético destinou US$ 10,5 milhões a operações de apoio cibernético.