Rússia chama de 'provocação' drone que entrou no espaço aéreo da Romênia

Incidente ocorre dias após drones similares entrarem no espaço aéreo da Polônia

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07h12.

A embaixada da Rússia em Bucareste afirmou que a incursão de um drone no espaço aéreo da Romênia no fim de semana foi uma "provocação" da Ucrânia, depois que o embaixador russo foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores romeno devido ao incidente.

A Romênia anunciou no domingo que convocou o chefe da representação diplomática russa para denunciar a "inaceitável" entrada de um drone russo em seu espaço aéreo no dia anterior. Um incidente que aconteceu após a incursão, na quarta-feira, de drones similares no espaço aéreo da Polônia.

Versões divergentes sobre o incidente

O embaixador russo, Vladimir Lipayev, disse que a alegação de Bucareste de que a Rússia foi responsável pela intrusão "não tem fundamento".

"Os fatos sugerem que foi uma provocação deliberada do regime de Kiev", afirmou a embaixada em um comunicado, no qual acrescenta que Bucareste não respondeu "de forma convincente" às perguntas apresentadas por Moscou.

Resposta da Romênia

A Romênia relatou a intrusão do drone na noite de sábado e afirmou que o aparelho era procedente da Rússia. Diante do incidente, o país, membro da UE e da Otan enviou dois caças F-16 e monitorou o aparelho até a saída do radar.

O Ministério da Defesa romeno informou que o drone não sobrevoou áreas habitadas nem representou uma ameaça iminente para a população.

