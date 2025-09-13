Romênia afirma que drone violou seu espaço aéreo durante ataques russos contra a Ucrânia

O Ministério da Defesa da Romênia informou neste sábado que um drone violou o espaço aéreo do país durante um ataque russo contra infraestruturas na vizinha Ucrânia.

Dois caças F-16 "detectaram um drone no espaço aéreo nacional" e o rastrearam até que ele "desapareceu do radar", disse a pasta em um comunicado.

A declaração ocorre poucos dias após a Polônia abater, com ajuda de outros membros da Otan, drones russos que entraram em seu espaço aéreo na quarta-feira, um movimento inédito que acendeu os alertas para uma escalada de confronto direto entre a Rússia e a aliança ocidental.

Tensão alta

As tensões estão altas na Europa depois que a Polônia disse na quarta-feira que 19 drones russos voaram pelo seu espaço aéreo, três dos quais foram abatidos depois que Varsóvia e aliados da Otan enviaram caças.

— As ações imprudentes da Rússia representam uma escalada desestabilizadora — disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Marcin Bosacki, antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU solicitada por seu país.

O chefe da Otan, Mark Rutte, disse que a aliança reforçaria seu flanco oriental após o incidente, com Dinamarca, França, Reino Unido e Alemanha contribuindo com "recursos" nos próximos dias.

O Reino Unido anunciou novas sanções contra a Rússia, visando armas, fornecedores de equipamentos e sua "frota paralela" de navios que burlam as restrições. Enquanto isso, a União Europeia estendeu sanções contra mais de 2.500 autoridades e entidades russas por seis meses.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que não foi um "erro" os drones sobrevoarem seu país, rejeitando a sugestão inicial de Trump de que poderia ter sido um acidente. Tusk alertou esta semana que a Polônia está agora mais perto de um "conflito aberto" do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, a Rússia negou ter como alvo a Polônia e disse que o país não apresentou nenhuma evidência de que os drones eram russos.

Exercícios militares

Os exercícios militares entre a Rússia e a vizinha Bielorrússia, que começaram na sexta-feira, aumentaram ainda mais as tensões. Eles ocorrem perto da fronteira com a Polônia e a Lituânia e nos mares Báltico e de Barents.

O Ministério da Defesa da Rússia publicou um vídeo mostrando equipamentos militares pesados — incluindo veículos blindados, helicópteros e navios de guerra — participando dos exercícios.

Rússia e Bielorrússia rejeitaram as acusações de que representam um perigo. Mas a Polônia disse que posicionaria cerca de 40 mil soldados perto da fronteira com a Bielorrússia durante os exercícios.