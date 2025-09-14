Mundo

Ucrânia diz ter atingido uma das maiores refinarias da Rússia

Drones ucranianos atingem refinaria que abastece Exército russo com combustível e derivados

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09h07.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou neste domingo, 14, o ataque realizado com drones na noite passada a uma das maiores refinarias da Rússia, localizada na região de Leningrado, no noroeste do país.

"Na madrugada de 14 de setembro de 2025, unidades das Forças de Sistemas Não Tripulados e Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com outros componentes das Forças de Defesa da Ucrânia, lançaram um ataque à refinaria de petróleo Kirishi na região de Leningrado", escreveu o Estado-Maior em redes sociais.

A declaração acrescenta que explosões e incêndios foram registrados e os resultados do ataque estão sendo esclarecidos.

De acordo com o Estado-Maior, Kirishi é uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia e produz cerca de 80 tipos de derivados, incluindo gasolina automotiva, diesel e combustível de aviação, além de ser usada para suprir as necessidades das Forças Armadas russas.

As Forças de Operações Especiais especificaram em uma mensagem no Telegram que essa é uma das principais refinarias da Rússia em termos de volume de processamento de petróleo, totalizando cerca de 20 milhões de toneladas por ano. 

