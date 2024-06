Quem é Julian Assange, fundador do Wikileaks que vai se declarar culpado nos EUA?

O acordo deverá ser finalizado num tribunal das Ilhas Marianas do Norte, na Micronésia, na próxima quarta-feira, 26. Ele deixou uma prisão em Londres e deve seguir para a Austrália, seu país natal, de acordo com a BBC.

Assange foi acusado de conspiração para obter e divulgar informações de defesa nacional. O projeto Wikileaks, fundado por Assange em 2006, afirma ter revelado ao público mais de 10 milhões de documentos — no que o governo dos EUA mais tarde descreveu como “um dos maiores comprometimentos de informações confidenciais na história dos Estados Unidos”. A Casa Branca afirmou que os documentos vazados sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão colocaram vidas em perigo.

De acordo com a rede CBS, Assange não passará nenhum tempo sob custódia dos EUA e receberá crédito pelo tempo encarcerado no Reino Unido.