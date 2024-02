Julian Assange, fundador do WikiLeaks e preso desde 2019, enfrenta julgamento decisivo

A história do ativista Julian Assange, fundador do Wikileaks, está chegando a um ponto decisivo. Nesta semana, Assange passa por um julgamento no Reino Unido que vai decidir a respeito de seu último recurso no caso que envolve sua possível extradição para os EUA. Assange está preso na Inglaterra desde 219.

Ele é acusado por Washington de vazar documentos militares considerados secretos entre 2010 e 2011.

Ele já foi condenado à extradição para os EUA no Reino Unido em 2021. Seus advogados disseram que o caso em motivações políticas e que irão apelar para a Corte Europeia de Direitos Humanos caso o recurso atual seja negado.

Quem é Assange

Segundo informações da BBC, sua vida em tribunais não começou agora. Em 1995, ele foi multado por crimes cibernéticos em uma Corte da Austrália, seu país natal, e só evitou a prisão porque prometeu não cometer infrações novamente.

Em 2006 ele fundou o WikiLeaks. O projeto afirma ter publicado mais de dez milhões de documentos, incluindo relatórios oficiais confidenciais relacionados a guerras, espionagem e corrupção.

Em 2010, o site divulgou um vídeo de um helicóptero militar dos EUA que mostrava 18 civis sendo mortos na capital do Iraque, Bagdá. Foi um terremoto político à época.

Também publicou milhares de documentos confidenciais fornecidos Chelsea Manning, ex-analista de inteligência do Exército dos EUA.

Os arquivos indicavam que militares dos EUA tinham matado centenas de civis em incidentes não relatados durante a guerra no Afeganistão.

Acusações contra Assange

Em 2019, o Departamento de Justiça dos EUA descreveu os vazamentos c omo "um dos maiores contendo informações confidenciais na história dos EUA ".