EUA estuda possibilidade de reduzir acusações contra Assange caso admita culpa, diz jornal

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de reduzir as acusações contra Julian Assange em troca da admissão de culpa pelo cofundador do WikiLeaks, de acordo com o jornal The Wall Street Journal, que não especifica as fontes da informação além de defini-las como "pessoas familiarizadas com o assunto".

O objetivo de tal pacto seria evitar a extradição do ex-hacker, que está preso há cinco anos na prisão de segurança máxima de Belmarsh, nos arredores de Londres.

O governo do presidente Joe Biden está mantendo uma acusação formal contra Assange apresentada por seu antecessor, Donald Trump, por 17 acusações de crimes da Lei de Espionagem e uma acusação de invasão de computador. 175 anos de prisão O editor australiano pode pegar até 175 anos de prisão por ter vazado mais de 250 mil documentos confidenciais do Departamento de Estado dos EUA em novembro de 2010. O El País foi um dos meios de comunicação envolvidos no esforço conjunto para publicar os documentos.