Mundo

Veja a lista dos convidados de Trump para o 'Conselho de Paz para Gaza'

Donald Trump deseja realizar a cerimônia de assinatura do acordo em Davos, nesta quinta-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19h44.

Tudo sobreFaixa de Gaza
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou diversos líderes internacionais para compor o “Conselho de Paz para Gaza”, parte de seu plano de 20 pontos que visa a reconstrução do enclave palestino e a promoção de uma paz duradoura na região.

Donald Trump deseja realizar a cerimônia de assinatura do acordo em Davos, na quinta-feira, apesar de haver resistência por parte de alguns convidados, que pedem ajustes nos termos atuais da proposta.

Segundo fontes próximas ao processo e publicações em redes sociais, a lista de países convidados inclui representações da Europa, Oriente Médio, Ásia, Américas e Oceania. Nem todos confirmaram o recebimento do convite, e a relação não é considerada definitiva.

Entre os países convidados estão:

  • Albânia
  • Argentina
  • Austrália
  • Áustria
  • Bahrein
  • Bielorrússia
  • Brasil
  • Canadá
  • Chipre
  • Egito
  • Comissão Europeia
  • Finlândia
  • França
  • Alemanha
  • Grécia
  • Hungria
  • Índia
  • Indonésia
  • Irlanda
  • Israel
  • Itália
  • Japão
  • Jordânia
  • Cazaquistão
  • Marrocos
  • Países Baixos
  • Nova Zelândia
  • Noruega
  • Omã
  • Paquistão
  • Paraguai
  • Polônia
  • Portugal
  • Catar
  • Romênia
  • Rússia
  • Arábia Saudita
  • Singapura
  • Eslovênia
  • Coreia do Sul
  • Espanha
  • Suécia
  • Suíça
  • Tailândia
  • Turquia
  • Emirados Árabes Unidos
  • Reino Unido
  • Ucrânia
  • Uzbequistão
  • Vietnã

Rejeição de Macron

A França recusou integrar o Conselho de Paz nas condições atuais propostas pelos Estados Unidos. A decisão do presidente Emmanuel Macron baseia-se em preocupações com os princípios do multilateralismo e com a estrutura institucional das Nações Unidas.

O presidente francês considera que o modelo sugerido por Washington ultrapassa a situação em Gaza e ameaça diretrizes centrais da ONU. Apesar disso, reafirma seu compromisso com um cessar-fogo e com a construção de um horizonte político crível tanto para palestinos quanto para israelenses.

Segundo fontes próximas ao governo de Macron à agência EFE, os Estados Unidos apresentaram à França um convite formal para integrar o Conselho de Paz e avaliam o marco jurídico do grupo em coordenação com outros parceiros. No entanto, Paris rejeita o formato atual por considerá-lo incompatível com a Carta da ONU e com a Resolução 2803, aprovada em 17 de novembro de 2025, que trata do fortalecimento da entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Essa resolução defende um caminho para a definição do estatuto de um Estado palestino, promovendo o diálogo entre israelenses e palestinos rumo a uma convivência pacífica. O Palácio do Eliseu reiterou que continua “totalmente comprometido com um cessar-fogo em Gaza e um horizonte político confiável” e manterá a defesa de “um multilateralismo eficaz”.

(Com informações da agência EFE)

