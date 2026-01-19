Veja a lista dos convidados de Trump para o 'Conselho de Paz para Gaza'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou diversos líderes internacionais para compor o “Conselho de Paz para Gaza”, parte de seu plano de 20 pontos que visa a reconstrução do enclave palestino e a promoção de uma paz duradoura na região.

Donald Trump deseja realizar a cerimônia de assinatura do acordo em Davos, na quinta-feira, apesar de haver resistência por parte de alguns convidados, que pedem ajustes nos termos atuais da proposta.

Segundo fontes próximas ao processo e publicações em redes sociais, a lista de países convidados inclui representações da Europa, Oriente Médio, Ásia, Américas e Oceania. Nem todos confirmaram o recebimento do convite, e a relação não é considerada definitiva.

Entre os países convidados estão:

Albânia

Argentina

Austrália

Áustria

Bahrein

Bielorrússia

Brasil

Canadá

Chipre

Egito

Comissão Europeia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Índia

Indonésia

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Cazaquistão

Marrocos

Países Baixos

Nova Zelândia

Noruega

Omã

Paquistão

Paraguai

Polônia

Portugal

Catar

Romênia

Rússia

Arábia Saudita

Singapura

Eslovênia

Coreia do Sul

Espanha

Suécia

Suíça

Tailândia

Turquia

Emirados Árabes Unidos

Reino Unido

Ucrânia

Uzbequistão

Vietnã

Rejeição de Macron

A França recusou integrar o Conselho de Paz nas condições atuais propostas pelos Estados Unidos. A decisão do presidente Emmanuel Macron baseia-se em preocupações com os princípios do multilateralismo e com a estrutura institucional das Nações Unidas.

O presidente francês considera que o modelo sugerido por Washington ultrapassa a situação em Gaza e ameaça diretrizes centrais da ONU. Apesar disso, reafirma seu compromisso com um cessar-fogo e com a construção de um horizonte político crível tanto para palestinos quanto para israelenses.

Segundo fontes próximas ao governo de Macron à agência EFE, os Estados Unidos apresentaram à França um convite formal para integrar o Conselho de Paz e avaliam o marco jurídico do grupo em coordenação com outros parceiros. No entanto, Paris rejeita o formato atual por considerá-lo incompatível com a Carta da ONU e com a Resolução 2803, aprovada em 17 de novembro de 2025, que trata do fortalecimento da entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Essa resolução defende um caminho para a definição do estatuto de um Estado palestino, promovendo o diálogo entre israelenses e palestinos rumo a uma convivência pacífica. O Palácio do Eliseu reiterou que continua “totalmente comprometido com um cessar-fogo em Gaza e um horizonte político confiável” e manterá a defesa de “um multilateralismo eficaz”.

(Com informações da agência EFE)