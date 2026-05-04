Por que a Coreia do Sul criou um campeonato oficial de soneca

O governo metropolitano de Seul, capital sul-coreana, conduziu no sábado, 2, seu terceiro evento anual da primavera – sob o sol das 15h do horário local, um “concurso de soneca”, cujos únicos pré-requerimentos para a admissão são usar roupas “dignas de ou uma bela adormecida ou um príncipe, vir cansados, e de barriga cheia”, aconteceu em um parque às margens do rio Han, que corta a cidade.

Cerca de 170 participantes foram selecionados no fim de abril, com base em histórias pessoais enviadas ao governo. Competidores foram julgados pela capacidade de manter um sono profundo e estável apesar de perturbações deliberadas, como cócegas com uma pena e sons de mosquitos.

Enquanto os participantes dormiam em pufes espalhados pelo parque, juízes caminhavam pelo gramado, aplicando as perturbações e medindo o batimento cardíaco de cada competidor, buscando ritmos estáveis – um indicativo de um sono profundo e pacífico. A pontuação foi atribuída com base na qualidade do sono, medida pelos batimentos cardíacos, e na sua duração. Entre trabalhadores e estudantes, o vencedor foi um aposentado na casa dos 80 anos.

O evento representa a terceira iteração consecutiva do concurso anual, e destaca um dos maiores problemas socioeconômicos do país: a falta de sono devido ao trabalho ou estudo excessivo. De todos os 38 países-membros da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD, na sigla em inglês), a Coreia do Sul apresenta entre as maiores cargas horárias e as menores horas de sono, em mundos acadêmicos e corporativos altamente competitivos.

Soneca e fantasias

Além disso, uma competição de fantasias deixou o público em geral do parque votar nas melhores roupas – Yoo Mi-yeon, uma professora de inglês de 24 anos, veio com um macacão de coala: "Sempre sofri de insônia, tenho dificuldade para pegar no sono e acordo com facilidade", disse ela à Reuters, que cobriu o evento. "Os coalas são famosos por seu sono profundo. Vim vestida como um, na esperança de absorver um pouco da sua magia."

O estudante universitário de 20 anos, Park Jun-seok, veio trajado com as vestes de um monarca da dinastia Joseon, a mais longeva da Coreia do Sul, que governou o país de 1392 a 1910. Sobrecarregado pelos estudos, o estudante diz:

"Entre a preparação para os exames e os trabalhos de meio período, sobrevivo com três ou quatro horas de sono por noite, compensando com cochilos na mesa durante o dia", disse o estudante ao veículo. "Estou aqui para exibir minhas habilidades de cochilo e demonstrar exatamente como um rei dorme."