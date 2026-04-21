Na Coreia do Sul, vilas que usam energia solar crescem após guerra do Irã

A escalada das tensões no Oriente Médio, que pressionou os preços do petróleo e expôs a vulnerabilidade de países dependentes de energia importada, está acelerando mudanças na política energética da Coreia do Sul.

Um dos principais reflexos desse movimento é a expansão de vilas que utilizam energia solar para financiar serviços comunitários. O governo sul-coreano pretende criar cerca de 700 dessas comunidades em 2026 — um salto em relação às cerca de 150 existentes atualmente — dentro de um plano que prevê alcançar 2.500 projetos até 2030.

A estratégia faz parte de um esforço mais amplo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, que hoje respondem por grande parte da matriz energética do país. A Coreia do Sul importa mais de 90% de sua energia primária. Desse total, cerca de 70% é petróleo bruto, que passa pelo estreito de Hormuz, região afetada por tensões geopolíticas.

Em entrevista ao The Guardian, o ministro do Clima, Energia e Meio Ambiente, Kim Sung-whan, afirmou que a guerra no Oriente Médio está acelerando a transição global para energias renováveis e que o país precisa acompanhar esse movimento.

Energia solar vira renda para comunidades

Na prática, o modelo transforma a geração de energia em fonte de financiamento local.

Em Guyang-ri, uma vila agrícola com cerca de 70 famílias, um sistema solar de um megawatt instalado em 2022 gera aproximadamente 10 milhões de won (quase R$ 34 mil) por mês em lucro líquido.

Os recursos são usados para custear refeições gratuitas seis dias por semana, transporte para idosos, atividades culturais e infraestrutura comunitária.

Antes do projeto, a vila tinha pouca estrutura e quase nenhum serviço coletivo. Com a renda da energia solar, passou a oferecer benefícios compartilhados e fortalecer a convivência entre os moradores.

Incentivos impulsionam expansão

A ampliação dessas comunidades foi impulsionada por políticas públicas e incentivos à energia solar.

O governo destinou cerca de 500 bilhões de won (quase R$ 1,7 bilhão) em orçamento suplementar para a transição energética e elevou o apoio anual a projetos renováveis para 1,1 trilhão de won (R$ 3,7 bilhões).

Também serão oferecidos cerca de 400 bilhões de won (R$ 1,3 bilhão) em empréstimos com juros baixos para acelerar a instalação de sistemas solares nas vilas.

Apesar do avanço, a expansão enfrenta desafios, como limitações na capacidade da rede elétrica em algumas regiões e a dependência de cadeias globais de fornecimento, especialmente da China, principal fornecedora de painéis solares.

Ainda assim, o governo aposta no modelo como uma forma de combinar geração de energia limpa com benefícios diretos à população — e reduzir a exposição do país a choques externos em um cenário de instabilidade global.