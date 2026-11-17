Tem gente que resolve o relatório mais difícil às 8h, com o café ainda quente. Tem gente que passa a manhã respondendo e-mail no automático e só engrena depois das 16h. Os dois costumam achar que o outro tem algum problema de disciplina.

Boa parte da diferença é biologia. A preferência por acordar cedo ou tarde tem nome, cronotipo, e parte dela vem de fábrica. Um estudo com 697.828 pessoas, publicado em 2019 na revista Nature Communications, encontrou 351 regiões do DNA associadas a ser uma pessoa da manhã. Antes dele, eram conhecidas 24.

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Cotovias, corujas e o resto de nós

A ciência costuma dividir as pessoas em três grupos. As matutinas, apelidadas de cotovias, gostam de dormir e acordar cedo. As vespertinas, as corujas, preferem ir para a cama e levantar mais tarde. A maioria fica no meio do caminho.

Os genes explicam parte da diferença. No estudo de 2019, as pessoas com mais variantes genéticas ligadas à manhã dormiam, em média, cerca de 25 minutos mais cedo do que as com menos. Idade, sexo e exposição à luz também pesam bastante.

A idade, aliás, ajuda a entender por que tanta gente na faculdade sofre com a aula das 7h. Pesquisas do cronobiologista alemão Till Roenneberg indicam que o relógio biológico atinge seu ponto mais tardio por volta dos 20 anos e volta a adiantar depois disso.

O descompasso com o relógio da empresa

O problema aparece quando o relógio do corpo encontra o do escritório. Roenneberg chamou esse desencontro de jet lag social: a pessoa acorda cedo de segunda a sexta e, no fim de semana, o corpo cobra o atraso. Num estudo com mais de 65 mil pessoas, dois terços tinham pelo menos uma hora de diferença entre os horários de sono dos dias úteis e dos dias livres.

Quem sai perdendo nessa conta costuma ser a coruja. “Os matutinos estão mais alinhados a uma sociedade de horário comercial”, diz Michael Weedon, pesquisador da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e um dos autores do estudo genético.

Hora certa, desempenho melhor? Depende da tarefa

A pergunta que interessa a quem trabalha é se o horário muda o resultado. A resposta da ciência é mais modesta do que os gurus de produtividade gostariam.

Uma revisão sistemática publicada em 2025 na revista Chronobiology International analisou os estudos sobre o tema. Em mais de 80% deles, ser matutino ou vespertino, por si só, não mudou o desempenho cognitivo. Ninguém é mais inteligente por acordar cedo.

O horário, porém, fez diferença em parte das pesquisas. Entre os estudos com adultos de 18 a 45 anos, 29 de 64 encontraram o que os cientistas chamam de efeito de sincronia: as pessoas se saíram melhor quando a tarefa caía no seu horário preferido. Os ganhos apareceram principalmente em atenção, memória e capacidade de controlar impulsos.

Em outras palavras, a coruja não rende menos. Rende menos às 8h.

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Como descobrir e usar isso a seu favor

O jeito mais simples de começar é observar. Nas férias, sem despertador, a que horas você dorme e acorda naturalmente? Em que momento do dia uma leitura difícil flui, e em que momento você relê o mesmo parágrafo três vezes? Anotar isso por duas semanas já revela um padrão.

Há também questionários usados em pesquisas, como o de Matutinidade e Vespertinidade, de Horne e Östberg, e o Questionário de Cronotipo de Munique, criado pela equipe de Roenneberg.

Com o padrão em mãos, dá para mexer no que está ao seu alcance. Guardar o horário de pico para o trabalho que exige concentração, deixar reuniões e tarefas repetitivas para o resto do dia e, quando a empresa permite, negociar o horário de entrada são ajustes pequenos com efeito acumulado.

Perceber os próprios padrões, inclusive os de energia ao longo do dia, é o ponto de partida do autoconhecimento.

O curso Autoconhecimento, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 5 horas de videoaulas curtas e atividades práticas. As aulas ajudam a identificar padrões de comportamento, revisitar a própria história, reconhecer pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento e montar um plano inicial de desenvolvimento pessoal. O curso é conduzido por Stephanie Crispino, mentora e cofundadora do CHAMA Coletivo, e oferece certificado ao final.

O despertador marca a hora em que o dia começa. Não necessariamente a hora em que você começa.

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