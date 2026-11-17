O artigo analisa como o Brasil pode equilibrar suas relações comerciais com China e EUA. O ex-embaixador americano Lewis Lukens destaca que o principal ponto de tensão com Washington está no controle chinês de infraestrutura estratégica brasileira, não no comércio em si. O Brasil mantém posição única como líder de bloco não alinhado, aproveitando oportunidades com ambas as potências.

O Brasil tem espaço para ampliar os negócios com a China e preservar sua relação com os Estados Unidos. A linha que pode provocar uma reação de Donald Trump está no controle chinês de infraestrutura estratégica, como portos, aeroportos e redes de comunicação. Essa é a avaliação de Lewis Lukens, ex-embaixador americano e sócio da Signum Global Advisors, que participou nesta terça-feira, 17, do Pátria Summit, em São Paulo. “Não acho que Trump tenha um problema com o Brasil manter relações comerciais muito fortes com a China. O que preocupa o presidente é o controle chinês de infraestrutura crítica”, afirmou. “Se ele vir a China começando a controlar portos estratégicos, aeroportos e infraestrutura de comunicações, esse é o tipo de coisa que o preocupa.”

A distinção ajuda a delimitar, na leitura do ex-diplomata, o espaço brasileiro na disputa entre as duas potências. Vender produtos aos chineses e comprar mercadorias do país asiático não desperta necessariamente a mesma reação que entregar o controle de ativos considerados sensíveis por Washington.

O peso econômico dessa relação é expressivo. Em 2025, o comércio entre Brasil e China alcançou US$ 171 bilhões, mais que o dobro dos US$ 83 bilhões movimentados entre brasileiros e americanos, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços compilados pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). A China é o principal parceiro comercial do Brasil; os Estados Unidos, o segundo.

A presença chinesa também se estende ao investimento produtivo. Segundo o CEBC, o Brasil foi o maior destino de investimentos chineses entre as economias emergentes em 2024. O setor de eletricidade concentrou 34% dos aportes, seguido pelo petróleo, com 25%.

Lukens não apontou uma operação específica no Brasil como alvo de Washington. Sua avaliação é que o país pode aproveitar as relações com as duas potências para preservar autonomia e ampliar oportunidades. “O Brasil está numa posição singular, como uma espécie de líder de um bloco de países não alinhados, capaz de usar suas relações com a China e os Estados Unidos e trabalhar com os dois países ao mesmo tempo”, disse.

Para ele, a maior atenção americana ao Hemisfério Ocidental traz riscos, mas também abre espaço para negociações comerciais. Trump, afirmou, avalia as relações internacionais por uma lógica transacional: o que os Estados Unidos recebem em troca. Nesse cálculo, Lukens considera favorável ao Brasil o fato de os americanos registrarem superávit no comércio bilateral.

Conselho de amigo

Ao ser questionado sobre como Lula deveria lidar com os dois países, o ex-embaixador evitou dar recomendações sobre Pequim. Para Washington, porém, ofereceu um conselho direto: elogiar Trump e anunciar investimentos nos Estados Unidos. “O caminho, que já está no manual de todos os líderes, é elogiar Trump e prometer grandes investimentos nos Estados Unidos. Se esses investimentos se concretizarão no fim das contas não importa tanto”, afirmou.

Lukens relatou que ouviu de clientes japoneses, em Tóquio, dúvidas sobre a necessidade de cumprir integralmente os compromissos de investimento anunciados pelo governo do Japão. Sua interpretação é que o anúncio, por si só, já entrega a Trump um resultado político que ele pode apresentar ao eleitorado. “Portanto, o manual para Lula lidar com Trump é elogiá-lo e, basicamente, prometer investimentos nos Estados Unidos. Tenho certeza de que Lula já percebeu isso”, disse.

A recomendação acompanha uma avaliação crítica sobre a condução da política americana. Lukens espera que Trump se torne ainda mais imprevisível nos próximos dois anos, em vez de moderar seu comportamento e buscar acordos com os adversários. “Acho que o maior risco é o próprio Donald Trump”, afirmou. Para o ex-diplomata, os Estados Unidos passaram de referência de estabilidade a uma fonte relevante de risco geopolítico, levando parceiros a buscar alternativas econômicas e de segurança.

Nesse cenário, ele incluiu o Brasil entre os países que precisam desenvolver capacidades próprias e diversificar suas parcerias. A aproximação com outros mercados seria uma resposta à menor previsibilidade de Washington.

Isso não significa, em sua avaliação, abandonar os Estados Unidos como destino de investimentos. Apesar da turbulência política e dos efeitos negativos dos cortes em ciência e universidades, Lukens mantém uma visão positiva sobre o país no longo prazo. Entre as áreas com oportunidades, citou tecnologia de defesa, saúde, cibersegurança e inteligência artificial, embora tenha ressalvado o risco de uma bolha em IA.

A mesma combinação de competição e interdependência orienta sua leitura da relação entre americanos e chineses. Lukens descreveu o momento como um “equilíbrio relativamente insatisfatório”: nenhum dos lados está contente, mas ambos sabem que uma ruptura pode ser muito mais custosa. “A China tem coisas de que os Estados Unidos precisam, e os Estados Unidos têm tecnologia de que a China precisa”, afirmou. A competição estratégica, acrescentou, deve continuar por muito tempo.