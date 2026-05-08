Payroll: EUA cria 115 mil vagas em abril, acima das expectativas

A economia dos Estados Unidos criou 115 mil vagas de trabalho em abril, enquanto a taxa de desemprego permaneceu estável em 4,3% da força de trabalho, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) nesta sexta-feira, 8.

Segundo a Bloomberg, a estimativa ficou acima das expectativas dos analitas.

Os principais ganhos de emprego ocorreram nos setores de saúde, transporte e armazenagem e varejo. Já o emprego no governo federal voltou a registrar queda.

O número total de desempregados ficou praticamente estável em 7,4 milhões de pessoas.

Entre os principais grupos demográficos, as taxas de desemprego tiveram pouca variação no mês.

A taxa ficou em 4% para homens adultos, 3,9% para mulheres adultas e 14,4% para adolescentes. Entre grupos raciais, o desemprego foi de 3,7% para brancos, 7,3% para negros, 3,3% para asiáticos e 5% para hispânicos.

Trabalho parcial e desemprego de curto prazo aumentaram

O número de pessoas desempregadas há menos de cinco semanas aumentou em 358 mil trabalhadores, chegando a 2,5 milhões.

Já o total de desempregados de longo prazo, aqueles sem trabalho há 27 semanas ou mais, ficou estável em 1,8 milhão, equivalente a 25,3% de todos os desempregados.

Também houve aumento no número de pessoas trabalhando em tempo parcial por razões econômicas.

Segundo o relatório, cerca de 4,9 milhões de pessoas estavam nessa condição em abril, alta de 445 mil no mês. Esse grupo inclui trabalhadores que prefeririam empregos em tempo integral, mas tiveram jornada reduzida ou não conseguiram encontrar vagas de período completo.

A taxa de participação na força de trabalho permaneceu em 61,8%, enquanto a relação entre população e emprego ficou em 59,1%.

Saúde e transporte lideraram criação de vagas

O setor de saúde adicionou 37 mil novos empregos em abril, em linha com a média mensal registrada no último ano.

Os principais avanços ocorreram em instituições de enfermagem e cuidados residenciais, com 15 mil vagas, e serviços de atendimento domiciliar, com 11 mil postos.

O setor de transporte e armazenagem criou 30 mil vagas no mês, impulsionado principalmente pelo segmento de entregas e mensageria, responsável por 38 mil novos empregos.

Mesmo assim, o setor ainda acumula perda de 105 mil vagas desde o pico registrado em fevereiro de 2025.