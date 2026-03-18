Fed mantém juros inalterados nos EUA pela segunda reunião consecutiva

O Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 3,5% e 3,75% pela segunda reunião consecutiva neste ano. A decisão, anunciada nesta quarta-feira, 18, pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), veio em linha com as expectativas do mercado.

A ferramenta Fed Watch, do CME Group, vinha mostrando que 99% do mercado apostava na manutenção desse patamar de juros.

O cenário que chegou ao comitê é de dupla pressão. De um lado, o núcleo do PCE — índice de inflação preferido do Fed — segue em 3,1%, bem acima da meta de 2%. De outro, a ofensiva militar dos EUA e Israel contra o Irã derrubou a visibilidade sobre os preços de energia, com o barril de Brent acima de US$ 100.

Na última ata do FOMC, as autoridades monetárias afirmaram que, sem dados que mostrem uma redução da inflação, não haveria espaço para novos cortes.

A decisão, porém, não foi unânime. Pela quarta vez, o diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, votou por um novo corte de 0,25 ponto percentual. Na decisão de fevereiro, Miran já havia votado por um corte de mesmo tamanho.

Fed cita inflação e Guerra no Irã

Na decisão, o comitê de política monetária destacou que o atual cenário econômico apresenta um crescimento sólido, mas acompanhado por uma inflação persistente. As autoridades argumentam que, para equilibrar o mercado de trabalho e atingir a meta inflacionária de 2%, a organização decidiu manter as taxas de juros nos patamares vigentes.

O documento ressalta que as tensões geopolíticas no Oriente Médio trazem incertezas que exigem uma vigilância constante sobre os riscos globais.

"O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato. Em apoio a seus objetivos, o Comitê decidiu manter a meta para a taxa de fundos federais na faixa de 3,5% a 3,75%. Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa de fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", diz um trecho da decisão.

As autoridades monetárias ressaltaram, porém, que podem ajustar a postura da política monetária conforme apropriado caso surjam riscos que possam impedir o alcance de seus objetivos. Para isso, o Fomc afirmou que avaliará uma "ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e inflação".