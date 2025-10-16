Mundo

Passaporte dos EUA perde força e deixa o top 10 dos mais poderosos; veja ranking

Documento americano caiu para a 12ª posição no ranking global, marcando a primeira vez em 20 anos fora das dez primeiras colocações

Embora tenha influenciado a queda dos Estados Unidos, o passaporte brasileiro também caiu no ranking. (Peter Garrard Beck/Getty Images)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h04.

O passaporte dos Estados Unidos caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, marcando a primeira vez em 20 anos que o documento fica fora do top 10 mundial.

Atualmente empatado com a Malásia, o passaporte americano permite acesso sem visto a 180 destinos.

Segundo o levantamento, um fator determinante para a queda seria a decisão do Brasil de voltar a exigir visto para turistas americanos em abril deste ano.

A medida brasileira se baseou no princípio da reciprocidade, já que cidadãos brasileiros precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Vale destacar que, em 2014, o passaporte americano liderava o ranking mundial.

A queda reflete mudanças na mobilidade global e no "soft power" americano, conforme avalia a consultoria Henley & Partners, responsável pelo índice.

Ranking mundial

O levantamento avalia 199 passaportes e 227 destinos, usando dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Dessa forma, a força de um passaporte é medida pelo número de países que permitem entrada sem exigência de visto prévio.

Confira o top 10 dos passaportes mais poderosos em 2025:

  1. Singapura - 193 destinos
  2. Coreia do Sul - 190 destinos
  3. Japão - 189 destinos
  4. Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha, Suíça - 188 destinos
  5. Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Holanda - 187 destinos
  6. Grécia, Hungria, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Suécia - 186 destinos
  7. Austrália, República Tcheca, Malta, Polônia - 185 destinos
  8. Croácia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Emirados Árabes, Reino Unido - 184 destinos
  9. Canadá - 183 destinos
  10. Letônia, Liechtenstein - 182 destinos

Por outro lado, o Afeganistão permanece na última posição, com acesso a apenas 24 destinos sem visto.

Brasil também perde posições

Embora tenha influenciado a queda dos Estados Unidos, o passaporte brasileiro também caiu no ranking.

O documento caiu do 16º lugar, com acesso a 170 destinos em julho, para o 19º lugar em outubro, agora com 169 destinos. Atualmente, o Brasil está empatado com Argentina e San Marino.

Segundo a análise da Henley & Partners, nações que promovem cooperação internacional avançam no ranking, enquanto países que dependem de privilégios históricos, como os Estados Unidos, perdem posições gradualmente.

