Passaporte dos EUA perde força e deixa o top 10 dos mais poderosos; veja ranking

Embora tenha influenciado a queda dos Estados Unidos, o passaporte brasileiro também caiu no ranking. (Peter Garrard Beck/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13h04.
O passaporte dos Estados Unidos caiu para a 12ª posição no Henley Passport Index, marcando a primeira vez em 20 anos que o documento fica fora do top 10 mundial.
Atualmente empatado com a Malásia, o passaporte americano permite acesso sem visto a 180 destinos.
Segundo o levantamento, um fator determinante para a queda seria a decisão do Brasil de voltar a exigir visto para turistas americanos em abril deste ano.
A medida brasileira se baseou no princípio da reciprocidade, já que cidadãos brasileiros precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Vale destacar que, em 2014, o passaporte americano liderava o ranking mundial.
A queda reflete mudanças na mobilidade global e no "soft power" americano, conforme avalia a consultoria Henley & Partners, responsável pelo índice.
O levantamento avalia 199 passaportes e 227 destinos, usando dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
LEIA TAMBÉM: Cidadania italiana: como tirar passaporte europeu com as novas mudanças na lei
Dessa forma, a força de um passaporte é medida pelo número de países que permitem entrada sem exigência de visto prévio.
Confira o top 10 dos passaportes mais poderosos em 2025:
Por outro lado, o Afeganistão permanece na última posição, com acesso a apenas 24 destinos sem visto.
Embora tenha influenciado a queda dos Estados Unidos, o passaporte brasileiro também caiu no ranking.
O documento caiu do 16º lugar, com acesso a 170 destinos em julho, para o 19º lugar em outubro, agora com 169 destinos. Atualmente, o Brasil está empatado com Argentina e San Marino.
Segundo a análise da Henley & Partners, nações que promovem cooperação internacional avançam no ranking, enquanto países que dependem de privilégios históricos, como os Estados Unidos, perdem posições gradualmente.