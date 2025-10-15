Rio de Janeiro lidera preferência dos americanos para passar Natal e Réveillon; veja lista completa

O bairro de Botafogo já havia sido listado pela revista Time Out como um dos mais interessantes do mundo. (Emin Sansar/Anadolu via Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16h21.
O Rio de Janeiro é o destino internacional mais buscado por turistas dos Estados Unidos para passar o Natal e o Réveillon. A informação é de um levantamento do Google divulgado em setembro.
A pesquisa analisou o aumento anual de buscas para o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro, considerando voos com partidas de aeroportos americanos.
O Rio superou destinos tradicionais do Caribe e outras cidades do mundo, se tornando a principal escolha para as festas de fim de ano.
De acordo com a revista americana Travel and Leisure, o que atrai os turistas ao Rio são as praias famosas, as mais de 300 trilhas, a cultura e o clima ensolarado do verão brasileiro.
Além disso, a celebração do Réveillon em Copacabana, reconhecida como uma das maiores festas de ano-novo do mundo, também pesa na decisão dos viajantes.
Apesar da liderança carioca, sete dos dez destinos mais procurados ficam no Caribe. A região atrai os americanos principalmente pelas praias de águas cristalinas, resorts de luxo e clima tropical constante durante o inverno do hemisfério norte.
Vale destacar que, além do Rio, apenas Marrakesh, no Marrocos, e Tel Aviv, em Israel, aparecem entre os destinos fora do Caribe ou da América Central.
Confira a lista completa dos destinos internacionais mais buscados por americanos para as festas de fim de ano:
O bom momento do Rio no turismo internacional foi reforçado recentemente, quando a cidade conquistou quatro prêmios no World Travel Awards (WTA), considerado o "Oscar do Turismo". A premiação é a mais importante do setor de viagens no mundo.
Confira os prêmios conquistados pelo Rio:
Vale ressaltar que, na semana anterior à premiação, o bairro de Botafogo já havia sido listado pela revista Time Out como um dos mais interessantes do mundo.