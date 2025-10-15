Rio de Janeiro lidera preferência dos americanos para passar Natal e Réveillon; veja lista completa

O Rio de Janeiro é o destino internacional mais buscado por turistas dos Estados Unidos para passar o Natal e o Réveillon. A informação é de um levantamento do Google divulgado em setembro.

A pesquisa analisou o aumento anual de buscas para o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro, considerando voos com partidas de aeroportos americanos.

O Rio superou destinos tradicionais do Caribe e outras cidades do mundo, se tornando a principal escolha para as festas de fim de ano.

De acordo com a revista americana Travel and Leisure, o que atrai os turistas ao Rio são as praias famosas, as mais de 300 trilhas, a cultura e o clima ensolarado do verão brasileiro.

Além disso, a celebração do Réveillon em Copacabana, reconhecida como uma das maiores festas de ano-novo do mundo, também pesa na decisão dos viajantes.

Caribe domina o ranking

Apesar da liderança carioca, sete dos dez destinos mais procurados ficam no Caribe. A região atrai os americanos principalmente pelas praias de águas cristalinas, resorts de luxo e clima tropical constante durante o inverno do hemisfério norte.

Vale destacar que, além do Rio, apenas Marrakesh, no Marrocos, e Tel Aviv, em Israel, aparecem entre os destinos fora do Caribe ou da América Central.

Veja o top 10

Confira a lista completa dos destinos internacionais mais buscados por americanos para as festas de fim de ano:

Rio de Janeiro, Brasil Santa Lúcia, Caribe Marrakesh, Marrocos Tel Aviv, Israel Curaçao, Caribe Belize, Caribe Aruba, Caribe Barbados, Caribe Punta Cana, República Dominicana Ilhas Cayman, Caribe

Rio de Janeiro conquista 4 Oscars do Turismo

O bom momento do Rio no turismo internacional foi reforçado recentemente, quando a cidade conquistou quatro prêmios no World Travel Awards (WTA), considerado o "Oscar do Turismo". A premiação é a mais importante do setor de viagens no mundo.

Confira os prêmios conquistados pelo Rio:

Melhor Destino de Praia da América do Sul - reconhecimento às praias icônicas como Copacabana e Ipanema

- reconhecimento às praias icônicas como Copacabana e Ipanema Melhor Destino para City Break da América do Sul - destaque para escapadas urbanas curtas e vibrantes

- destaque para escapadas urbanas curtas e vibrantes Melhor Destino para Eventos e Festivais da América do Sul - capacidade de sediar eventos internacionais como Carnaval e Rock in Rio

- capacidade de sediar eventos internacionais como Carnaval e Rock in Rio Melhor Quarto de Hotel da América do Sul - prêmio conquistado pelo Copacabana Palace, reconhecendo a elegância e o luxo do estabelecimento

Vale ressaltar que, na semana anterior à premiação, o bairro de Botafogo já havia sido listado pela revista Time Out como um dos mais interessantes do mundo.