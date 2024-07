Qual o país com o passaporte mais 'poderoso' do mundo?

Cingapura ultrapassou França, Alemanha, Itália e Espanha para conquistar o título de o passaporte mais "poderoso" do mundo. Pelo menos é isso que indica ranking do estudo feito pela consultoria Henley & Partners, sediada em Londres.

Ter um passaporte de Cingapura significa obter entrada sem visto para um recorde de 195 destinos, colocando a cidade-estado no topo do Índice de Passaportes Henley. Os quatro países europeus, que ocupavam o primeiro lugar no início do ano, agora estão em segundo lugar, junto com o Japão.

Sete nações ocupam o terceiro lugar pela primeira vez. Portadores do passaporte da Áustria, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Coreia do Sul e Suécia podem entrar em 191 lugares sem complicações.

O ranking usa dados da International Air Transport Association para classificar o acesso de 199 passaportes a 227 destinos.

"A capacidade de viajar sem visto para uma ampla gama de destinos não é mais apenas uma conveniência", disse o CEO da Henley, Juerg Steffen, à Bloomberg. "É uma ferramenta econômica poderosa que pode impulsionar o crescimento, promover a cooperação internacional e atrair investimentos estrangeiros."

Os EUA caíram uma posição, para o oitavo lugar, ampliando sua queda de uma década no índice. A antiga potência dos passaportes ficou em primeiro lugar com o Reino Unido em 2014. O Reino Unido agora está em quarto lugar.

O passaporte brasileiro está na 17ª posição, empatada com Andorra e Argentina, permitindo a entrada sem visto para 171 lugares.

O documento de viagem do Afeganistão, que permite entrada sem visto para 26 destinos, continua sendo o mais fraco do mundo.