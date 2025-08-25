Visto dos EUA: regra para isenção de entrevista vai mudar; entenda

A regra para isenção de entrevistas para vistos dos Estados Unidos irá mudar, segundo o Gabinete de Assuntos Consulares do país. Em postagem no site oficial, o gabinete afirmou que, a partir do dia 2 de setembro, todos os solicitantes de visto precisarão fazer entrevista, independentemente da idade.

De acordo com o comunicado, a exceção vale apenas para solicitantes que pretendem renovar um visto B1/B2 que expirou há no máximo 12 meses e tinham pelo menos 18 anos quando ele foi emitido.

A partir de agora, para ser elegível para a isenção, é preciso: solicitar o visto no país de nacionalidade ou residência; nunca ter tido um visto recusado (a menos que a recusa tenha sido anulada) e não ter nenhuma inelegibilidade aparente ou potencial.

Depois de submeter o formulário DS-160 e pagar a taxa, segundo o consulado, o próximo passo é acessar o site de agendamento, em que o requerente irá responder um questionário. As respostas determinarão se o solicitante é elegível para a isenção de entrevista. O consulado ainda fez um alerta: mesmo que a pessoa se enquadre nos critérios de isenção, uma entrevista extra pode ser solicitada caso o órgão ache necessário.

Outras mudanças nos vistos

A partir de outubro de 2025, o custo para solicitar um visto americano de não imigrante (turismo, estudo, trabalho temporário, intercâmbio, entre outros) passará a ser de US$ 459 (aproximadamente R$ 2.550, na cotação atual). Isso porque uma nova taxa de US$ 250, chamada de Visa Integrity Fee, foi sancionada dentro do pacote legislativo conhecido como "One Big Beautiful Bill", de Donald Trump, aprovado pelo Congresso dos EUA.

Como irá funcionar a nova taxa?

A Visa Integrity Fee será cobrada apenas se o visto for aprovado e será paga no momento da emissão do documento.

A taxa de US$ 250 será somada à taxa consular tradicional (US$ 185) e ao formulário I-94 (US$ 24), que juntos formam o novo valor total para obtenção de um visto americano de não imigrante, que poderá ultrapassar US$ 459 (R$ 2.550). Caso o visto seja negado, o solicitante não será cobrado pela taxa extra.

Quando entra em vigor?

A nova taxa entra em vigor a partir de 1º de outubro de 2025, marcando o início do ano fiscal de 2026 nos Estados Unidos. A cobrança será aplicável a todos os solicitantes de vistos de não imigrante, como aqueles para turismo, estudos, intercâmbios e trabalho temporário.

O que muda para os brasileiros?

Para os brasileiros, a principal mudança é o aumento significativo do custo do visto americano. E não há isenção para brasileiros, ou seja, todos os solicitantes dessa categoria de visto terão que arcar com o novo custo .

Atualmente, o valor de um visto de turismo ou de negócios (B-1/B-2) custa US$ 185 pelo visto e US$ 24 pelo valor do formulário, cerca de R$ 1.170,40 na cotação atual.

pelo visto e pelo valor do formulário, cerca Com a nova cobrança, o valor sobe para US$ 459 (aproximadamente R$ 2.550), o que representa um aumento de cerca de US$ 250 no total, ou cerca de 117,9%.

Quais vistos serão afetados?

A Visa Integrity Fee afeta todos os vistos de não imigrante, incluindo:

Vistos de turismo (B-1/B-2)

Vistos de estudo (F/M)

Vistos de trabalho temporário (H-1B)

Vistos de intercâmbio (J)

A taxa não será cobrada para vistos diplomáticos (A e G), que estão isentos dessa nova medida.

Quem pode solicitar o reembolso da Visa Integrity Fee?

A Visa Integrity Fee poderá ser reembolsada em situações específicas, desde que o solicitante cumpra rigorosamente as regras do visto. Veja quem pode solicitar o reembolso e as condições envolvidas:

Requisitos para solicitação de reembolso

Estrangeiros que não utilizaram o visto no prazo de validade: se o visto foi aprovado, mas o solicitante não usou o visto dentro do período de validade, poderá solicitar o reembolso.

Viajantes que cumpriram todas as condições do visto e deixaram os EUA no prazo : caso o viajante tenha entrado legalmente nos EUA, cumprido todas as regras do visto (não trabalhando ilegalmente ou ultrapassando o prazo) e tenha saído do país em até cinco dias após o vencimento do I-94 , pode pedir o reembolso.

Solicitantes que pediram extensão ou ajuste de status de forma legal: caso o viajante tenha formalizado dentro do prazo de validade do visto um pedido de extensão, mudança ou ajuste de status migratório, como a obtenção do green card de forma regular, poderá solicitar o reembolso.

Processo de reembolso

Não é automático : o reembolso não será feito automaticamente. O solicitante precisará fazer um pedido formal ao governo americano, apresentando documentos que comprovem o cumprimento de todas as regras do visto.

Documentação necessária : será exigido que o solicitante forneça documentos que comprovem que não houve infração migratória , como overstay (permanência além do prazo permitido), trabalho não autorizado ou outras violações.

Análise do pedido : o pedido de reembolso será analisado pelo Department of Homeland Security (DHS) . Se o pedido for aprovado, o valor será devolvido ao solicitante. Caso contrário, o valor será retido pelo Tesouro dos EUA.

Faltam detalhes operacionais: até o momento, não há informações detalhadas sobre os procedimentos operacionais, prazos ou formulários específicos para a solicitação. É recomendável acompanhar os canais oficiais da Embaixada e Consulados dos EUA para atualizações sobre o processo.