Entra em vigor o novo sistema digital europeu de controle de fronteiras para estrangeiros

O novo sistema de controle de fronteiras para registrar digitalmente pessoas estrangeiras que entram no espaço Schengen entrou em vigor neste domingo, 12.

O chamado Sistema Europeu de Entradas e Saídas (SES) registrará digitalmente as entradas e saídas de cidadãos de países terceiros que viajem para estadias curtas a 29 países europeus, incluindo os associados a Schengen.

Além disso, o sistema capturará dados biométricos, como impressões digitais, imagem facial e outras informações de viagem, substituindo gradualmente o atual método de carimbo de passaportes.

Após sua entrada em vigor hoje, o sistema estará totalmente implementado em todos os postos fronteiriços no prazo de seis meses.

O SES faz parte do pacote europeu de medidas de fronteiras “inteligentes”, cujo objetivo é melhorar a gestão das fronteiras externas da União Europeia por meio do uso de novas tecnologias.

Segundo Rasmus Stoklund, ministro da Imigração e Integração da Dinamarca — país que atualmente ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE — trata-se de uma iniciativa para “evitar que terroristas e migrantes irregulares entrem ilegalmente no espaço Schengen”, de acordo com comunicado da própria instituição europeia.

“É crucial mantermos um controle efetivo sobre os nacionais de países terceiros que entram no espaço Schengen para reforçar a segurança nas fronteiras externas. Com um sistema informático em nível da UE, será mais fácil controlar quem cruza nossas fronteiras”, acrescentou.

O sistema começou a funcionar hoje no aeroporto Adolfo Suárez–Madrid Barajas, entre outros, onde 1.819 passageiros foram registrados por meio do SES, segundo fontes policiais.

Os países Schengen incluem todos os membros da União Europeia (exceto Irlanda e Chipre), além de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.