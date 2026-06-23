ONU anuncia evacuação de 11 mil embarcações militares paradas em Ormuz

Estreito de Ormuz: passagem próxima ao Irã foi um dos pontos centrais de disputa durante a guerra com os EUA (Constantine Johnny/Getty Images)
Publicado em 23 de junho de 2026 às 14h47.
A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta terça-feira, 23, um plano de evacuação para mais de 11 mil embarcações militares ainda paradas no Estreito de Ormuz, próximo ao Irã. A ação será coordenada pela Organização Marítima Internacional (OMI), agência da ONU.
"Esta operação de grande escala será realizada em estreita colaboração com Irã, Omã, os demais Estados costeiros da região, os Estados Unidos e o setor marítimo", afirmou o secretário-geral da OMI, o panamenho Arsenio Domínguez. "Obtivemos as garantias de segurança necessárias e verificamos minuciosamente as condições para a navegação segura, a fim de apoiar essas operações."
*Com informações da agência AFP