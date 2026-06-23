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Estreito de Ormuz registra maior fluxo de navios desde o início da guerra

Tráfego chegou a 35 embarcações em um dia, mas ainda segue bem abaixo do nível pré-conflito, segundo dados da Kpler

Estreito de Ormuz (FrankRamspott/Getty Images)

Estreito de Ormuz (FrankRamspott/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 08h21.

O Estreito de Ormuz registrou a passagem de ao menos 35 navios cargueiros na segunda-feira, 23, o maior volume diário desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, segundo dados da plataforma Kpler.

O movimento indica uma recuperação parcial da navegação em um dos corredores marítimos mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e outras commodities, embora ainda distante dos níveis observados em períodos de estabilidade.

Tráfego ainda abaixo do normal

Em condições regulares, cerca de 120 embarcações atravessam diariamente o estreito, que conecta o Golfo Pérsico ao oceano aberto e concentra parte relevante do fluxo global de energia.

Durante a fase mais intensa do conflito, entre 1º de março e 14 de junho, o número caiu para menos de 10 navios por dia, refletindo o aumento da tensão geopolítica na região.

A partir de 15 de junho, o fluxo começou a reagir: a média subiu para 21 embarcações diárias e chegou a 27 nos cinco dias mais recentes, ainda segundo a Kpler.

Sinais de alívio após negociações

A melhora no tráfego ocorre na esteira de um memorando de entendimento anunciado entre Irã e Estados Unidos, que buscou reduzir a escalada de tensões no Oriente Médio.

Mesmo assim, o cenário segue instável. No sábado, autoridades iranianas anunciaram o fechamento do estreito em resposta a ataques israelenses no Líbano, aumentando as incertezas sobre a rota marítima.

Na sequência, EUA e Irã teriam chegado a um entendimento preliminar para conter os confrontos na região e garantir a segurança da navegação na área estratégica.

Disputa sobre o controle da passagem

O negociador-chefe iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que a gestão do Estreito de Ormuz “nunca mais será a mesma após a guerra”, segundo a agência oficial Irna.

Ele indicou ainda que o Irã terá papel central na administração da via marítima, o que levanta dúvidas sobre a eventual cobrança de taxas ou novas regras para embarcações comerciais que utilizam o corredor.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas mais sensíveis do comércio global de energia, por onde passa uma parcela significativa das exportações mundiais de petróleo.

*Com AFP

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