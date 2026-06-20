Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz após ataques de Israel no Líbano

O principal comando militar conjunto do Irã anunciou neste sábado, 20, o fechamento do Estreito de Ormuz ao tráfego de embarcações. A decisão foi divulgada pelo Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, segundo a agência estatal iraniana Mehr.

De acordo com o comando militar central iraniano, a medida foi tomada em resposta aos ataques de Israel no sul do Líbano, considerados por Teerã uma violação do acordo firmado com os Estados Unidos.

Estreito será fechado a navios

Em comunicado divulgado pela televisão estatal, a instituição anunciou que o estreito "será fechado à passagem de navios".

O comando iraniano afirmou ainda que esse "primeiro passo é uma resposta ao descumprimento da promessa por parte do inimigo".

A nota também advertiu que, "se a agressão continuar, novas medidas serão planejadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações".

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás.

Hezbollah diz ter interceptado força israelense

Também neste sábado, o Hezbollah afirmou que "interceptou" uma força israelense que "tentava se infiltrar" em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.

"Embora esteja comprometido com o cessar-fogo, [o Hezbollah] não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (...) de estender sua ocupação", afirmou o movimento pró-Irã em comunicado.

*Com informações da AFP