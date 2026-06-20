Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz após ataques de Israel no Líbano

Estreito de Ormuz: bloqueio pressiona petróleo, gás e fertilizantes (Stock/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de junho de 2026 às 11h00.
O principal comando militar conjunto do Irã anunciou neste sábado, 20, o fechamento do Estreito de Ormuz ao tráfego de embarcações. A decisão foi divulgada pelo Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, segundo a agência estatal iraniana Mehr.
De acordo com o comando militar central iraniano, a medida foi tomada em resposta aos ataques de Israel no sul do Líbano, considerados por Teerã uma violação do acordo firmado com os Estados Unidos.
Em comunicado divulgado pela televisão estatal, a instituição anunciou que o estreito "será fechado à passagem de navios".
O comando iraniano afirmou ainda que esse "primeiro passo é uma resposta ao descumprimento da promessa por parte do inimigo".
A nota também advertiu que, "se a agressão continuar, novas medidas serão planejadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações".
O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás.
Também neste sábado, o Hezbollah afirmou que "interceptou" uma força israelense que "tentava se infiltrar" em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.
"Embora esteja comprometido com o cessar-fogo, [o Hezbollah] não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (...) de estender sua ocupação", afirmou o movimento pró-Irã em comunicado.
*Com informações da AFP