A informação foi divulgada pela emissora CNN e confirmada por Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna dos EUA. Questionado sobre uma possível conexão entre os dois episódios, o integrante do governo foi categórico.

"Não vejo motivo algum para conectar as duas coisas. São questões distintas", disse Mullin a jornalistas na Casa Branca.

A falha da Microsoft começou por volta do meio-dia de quinta-feira, no horário da Costa Leste americana, e afetou milhões de usuários em diferentes países. O problema comprometeu o acesso a serviços como Outlook e Teams, além de outras ferramentas amplamente utilizadas em ambientes corporativos.

Os impactos foram sentidos em diversos setores. Empresas ligadas à inteligência artificial relataram dificuldades operacionais, enquanto bancos, órgãos públicos, sistemas de saúde, ferrovias e tribunais registraram interrupções ou instabilidades.

FAA suspende decolagens em todo o país

Já nesta sexta-feira, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou a suspensão de todas as decolagens no país, alegando razões de segurança e a ocorrência de "circunstâncias extraordinárias".

A agência orientou que todas as aeronaves em solo permanecessem nos aeroportos até nova determinação. A medida foi adotada após a identificação de uma falha nos sistemas de comunicação utilizados pelos Centros de Controle de Tráfego Aéreo em Rota (ARTCCs), responsáveis pelo monitoramento de aeronaves que cruzam diferentes regiões do território americano.

Apesar da paralisação das partidas, os voos que já estavam no ar receberam autorização para prosseguir e pousar normalmente. As operações internacionais com destino aos Estados Unidos passaram a ser avaliadas caso a caso.

A previsão inicial indicava que as restrições poderiam vigorar ao menos até as 23h no horário local. Posteriormente, a FAA informou que a suspensão permaneceria em vigor até nova orientação.

Problemas em Chicago antecederam paralisação nacional

Pouco antes da decisão de interromper as decolagens em todo o país, os dois principais aeroportos de Chicago já enfrentavam interrupções provocadas por falhas em equipamentos.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se os problemas registrados na cidade tiveram relação direta com a ocorrência que levou à paralisação nacional.

O episódio é considerado raro na história recente da aviação americana. A última suspensão nacional de voos havia sido determinada em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de notificações e alertas aos pilotos obrigou a FAA a interromper temporariamente as decolagens em todo o território dos Estados Unidos.

Antes disso, apenas os atentados de 11 de setembro de 2001 haviam provocado uma medida semelhante, quando o espaço aéreo americano foi fechado por razões de segurança após os ataques terroristas.