EUA encerram suspensão de decolagens no país após falha nas telecomunicações

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) cancelou a suspensão das decolagens em solo no país.

Segundo informações do jornal The New York Times, obtidas junto a duas fontes ligadas à operação, os controladores de tráfego aéreo receberam a notificação sobre o encerramento da medida.

A retomada das partidas ocorre após mais de quatro horas de paralisação, período em que foram registrados atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos norte-americanos.

A FAA havia determinado a suspensão das decolagens nesta sexta-feira em decorrência de uma interrupção nas telecomunicações. Segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, a instabilidade nas comunicações de radar dos centros de controle de tráfego aéreo teve início às 15h36 no horário local (17h36 no horário de Brasília).

No momento em que a restrição foi decretada pela agência, mais de 3,5 mil aeronaves estavam em voo.

Em entrevista coletiva realizada na Casa Branca, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, declarou que não existem indícios de ciberataque e negou relação entre o problema no tráfego aéreo e as falhas ligadas à Microsoft no dia anterior. A FAA também descartou a hipótese de ameaça ao país como causa da interrupção.

Apagão nos céus: as últimas vezes em que os EUA tiveram de parar voos em todo o país

Antes desta sexta, o último episódio semelhante havia acontecido em janeiro de 2023. Na ocasião, uma falha no sistema Notice to Air Missions (NOTAM), responsável por transmitir alertas e informações essenciais aos pilotos, levou a FAA a ordenar a interrupção de todas as decolagens domésticas do país. A medida durou cerca de 90 minutos, mas provocou impactos durante todo o dia, com mais de 10 mil voos atrasados e milhares de cancelamentos. Posteriormente, a investigação concluiu que a pane foi causada pela exclusão acidental de arquivos durante um procedimento de manutenção, sem qualquer evidência de ataque cibernético.

Peso histórico

O episódio de 2023 teve um peso histórico adicional: foi a primeira vez desde os atentados de 11 de setembro de 2001 que a FAA determinou uma paralisação nacional do tráfego aéreo. Após os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono, todos os voos civis foram proibidos de decolar e as aeronaves que já estavam em rota receberam ordens para pousar o mais rapidamente possível. A medida marcou um dos dias mais dramáticos da história da aviação mundial.

Entre 2001 e 2023, os Estados Unidos registraram diversos problemas localizados em aeroportos e centros de controle, incluindo interrupções em Newark Liberty International Airport e outras instalações estratégicas. No entanto, apesar dos atrasos e suspensões regionais, nenhum desses incidentes exigiu uma interrupção nacional das operações aéreas.

O que aconteceu nesta sexta-feira