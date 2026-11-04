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O presidente dos EUA mudou? Entenda o que acontece após as midterms

Democratas assumirão o controle das duas casas do Congresso em janeiro de 2027, enquanto Trump permanece no cargo até 2029

Eleições nos EUA: Donald Trump permanece na Presidência após as midterms de 2026, que renovaram o Congresso americano. (Kent NISHIMURA / AFP)

Eleições nos EUA: Donald Trump permanece na Presidência após as midterms de 2026, que renovaram o Congresso americano. (Kent NISHIMURA / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08h46.

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Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato de terça-feira, 3 de novembro. As chamadas midterms não elegem um novo presidente, mas renovam o Congresso. Com a vitória democrata na Câmara e no Senado, Trump enfrentará uma oposição com mais poder para limitar sua agenda.

Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3 de novembro. Apesar da vitória dos democratas no Congresso, as chamadas midterms não elegem um novo presidente americano.

Trump permanece na Casa Branca até janeiro de 2029, quando termina seu segundo mandato. A próxima eleição presidencial dos Estados Unidos está prevista para novembro de 2028.

O que mudou foi o equilíbrio de forças no Congresso. Os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, segundo projeções da imprensa americana, e poderão dificultar a aprovação de medidas defendidas pelo presidente republicano.

O que muda para Trump após as midterms?

As eleições de meio de mandato acontecem a cada quatro anos, na metade do mandato presidencial. Nelas, os americanos escolhem os 435 integrantes da Câmara dos Representantes e renovam aproximadamente um terço das 100 cadeiras do Senado.

Com a vitória democrata, Trump perderá o apoio da maioria nas duas casas do Congresso a partir de janeiro de 2027, quando os parlamentares eleitos assumirem seus cargos.

Isso significa que os democratas poderão bloquear propostas legislativas, abrir investigações sobre o governo e barrar indicações presidenciais que dependam de aprovação do Senado.

O presidente, porém, continuará com poderes próprios do Executivo e poderá vetar leis aprovadas pelo Congresso. Para derrubar um veto presidencial, são necessários dois terços dos votos em cada uma das casas legislativas.

Quando serão as próximas eleições presidenciais dos EUA?

Os Estados Unidos voltarão a escolher um presidente em 7 de novembro de 2028. O vencedor assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2029.

Trump, que venceu a eleição presidencial de 2024, não poderá disputar um terceiro mandato, conforme a 22ª Emenda da Constituição americana, que limita a duas as eleições de uma mesma pessoa para a Presidência.

Perguntas frequentes

Quem é o novo presidente dos Estados Unidos?

Não houve mudança na Presidência. Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato de 2026.

Donald Trump perdeu a presidência nas midterms?

Não. As midterms renovam o Congresso, mas não escolhem o presidente. Os democratas conquistaram a maioria na Câmara e no Senado, segundo projeções da imprensa americana.

Quando termina o mandato de Donald Trump?

O segundo mandato de Trump termina em 20 de janeiro de 2029.

Quando será a próxima eleição para presidente dos EUA?

A próxima eleição presidencial americana está marcada para 7 de novembro de 2028.

Acompanhe tudo sobre:Midterms EUADonald Trump

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