O presidente dos EUA mudou? Entenda o que acontece após as midterms

Eleições nos EUA: Donald Trump permanece na Presidência após as midterms de 2026, que renovaram o Congresso americano. (Kent NISHIMURA / AFP)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08h46.
Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato de terça-feira, 3 de novembro. As chamadas midterms não elegem um novo presidente, mas renovam o Congresso. Com a vitória democrata na Câmara e no Senado, Trump enfrentará uma oposição com mais poder para limitar sua agenda.
Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3 de novembro. Apesar da vitória dos democratas no Congresso, as chamadas midterms não elegem um novo presidente americano.
Trump permanece na Casa Branca até janeiro de 2029, quando termina seu segundo mandato. A próxima eleição presidencial dos Estados Unidos está prevista para novembro de 2028.
O que mudou foi o equilíbrio de forças no Congresso. Os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, segundo projeções da imprensa americana, e poderão dificultar a aprovação de medidas defendidas pelo presidente republicano.
As eleições de meio de mandato acontecem a cada quatro anos, na metade do mandato presidencial. Nelas, os americanos escolhem os 435 integrantes da Câmara dos Representantes e renovam aproximadamente um terço das 100 cadeiras do Senado.
Com a vitória democrata, Trump perderá o apoio da maioria nas duas casas do Congresso a partir de janeiro de 2027, quando os parlamentares eleitos assumirem seus cargos.
Isso significa que os democratas poderão bloquear propostas legislativas, abrir investigações sobre o governo e barrar indicações presidenciais que dependam de aprovação do Senado.
O presidente, porém, continuará com poderes próprios do Executivo e poderá vetar leis aprovadas pelo Congresso. Para derrubar um veto presidencial, são necessários dois terços dos votos em cada uma das casas legislativas.
Os Estados Unidos voltarão a escolher um presidente em 7 de novembro de 2028. O vencedor assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2029.
Trump, que venceu a eleição presidencial de 2024, não poderá disputar um terceiro mandato, conforme a 22ª Emenda da Constituição americana, que limita a duas as eleições de uma mesma pessoa para a Presidência.
Não houve mudança na Presidência. Donald Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato de 2026.
Não. As midterms renovam o Congresso, mas não escolhem o presidente. Os democratas conquistaram a maioria na Câmara e no Senado, segundo projeções da imprensa americana.
O segundo mandato de Trump termina em 20 de janeiro de 2029.
A próxima eleição presidencial americana está marcada para 7 de novembro de 2028.