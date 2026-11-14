Aeroporto de Guarulhos opera normalmente após nove voos cancelados em meio à paralisação nos EUA

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mantém as operações neste sábado, 14, após registrar nove cancelamentos de voos na sexta-feira, 13, quando o tráfego aéreo nos Estados Unidos foi interrompido. A informação é da administração do terminal, o maior do país.

O painel do aeroporto confirma partidas à noite para Nova York e Atlanta. Também estão previstas decolagens com destino a Chicago, Houston, Dallas, Boston, Miami e Newark, em Nova Jersey.

A GRU Airport orienta os passageiros a consultar suas companhias aéreas para verificar a situação dos voos e receber instruções sobre eventuais mudanças.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, teve duas chegadas de Nova York canceladas. Os pousos de aeronaves provenientes de Houston e Miami seguem programados.

Para a noite, a previsão é de três partidas para Houston e Miami. Duas decolagens com destino a Nova York foram canceladas.

A Aena informou que acompanha os desdobramentos da interrupção nos Estados Unidos e recomendou que os viajantes confirmem a situação de seus voos com as empresas aéreas antes de sair de casa.

Estados Unidos têm mais de 3 mil voos cancelados neste sábado

A retomada do tráfego aéreo americano no fim da noite de sexta-feira, 13, não encerrou os transtornos para quem viaja ao país ou faz conexões em seus aeroportos.

Mais de 3 mil voos com partida, chegada ou conexão nos Estados Unidos estão cancelados neste sábado, segundo levantamento da CNN com dados da FlightAware, plataforma de monitoramento de voos. Outros 300 devem sofrer atrasos.

Desde a suspensão das operações, na tarde de sexta-feira, mais de 15 mil voos foram cancelados ou atrasados, de acordo com a mesma plataforma.

Os efeitos também alcançam a programação de domingo, 15, que já tem 1.500 cancelamentos, segundo a FlightRadar24, serviço de rastreamento de aeronaves.

Analistas de aviação ouvidos pela agência Reuters disseram que as companhias podem levar dias para reorganizar suas malhas, embora a paralisação das decolagens tenha durado quatro horas.