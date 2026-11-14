CEO da TIM vê 'risco muito baixo' de SpaceX virar rival das operadoras no Brasil

RESUMO ＋ Alberto Griselli, presidente da operadora TIM Brasil, afirmou nesta terça-feira, 10, que o risco de a SpaceX, empresa de Elon Musk e dona da Starlink, virar uma operadora móvel no Brasil é baixo. Para o executivo, a conexão via satélite deve complementar as redes terrestres. A TIM negocia com SpaceX e AST SpaceMobile e prevê novidades até o fim do ano.

A possibilidade de a SpaceX, empresa de Elon Musk, se tornar uma concorrente direta das operadoras tradicionais de telefonia móvel no Brasil representa um risco baixo atualmente, na avaliação de Alberto Griselli, presidente da TIM Brasil.

Embora reconheça que a companhia possa ampliar sua atuação no mercado de conectividade móvel, o executivo avalia que o cenário brasileiro tem características diferentes das dos Estados Unidos, onde a dona da Starlink avança em uma estratégia que combina satélites e frequências terrestres.

"Acredito que esse risco de uma SpaceX entrar com abordagem para virar uma operadora móvel no Brasil é hoje um risco bastante baixo", afirmou Griselli nesta terça-feira, 10, durante entrevista coletiva à imprensa sobre os resultados do terceiro trimestre da operadora.

A declaração foi dada em meio à repercussão de que a SpaceX pretende ampliar sua atuação no mercado de telefonia móvel nos Estados Unidos. Em outubro, a companhia anunciou um acordo para adquirir um portfólio de frequências de 800 megahertz (MHz) no país, movimento que reforçou as preocupações de investidores sobre uma possível concorrência direta com as operadoras tradicionais.

A reação chegou à bolsa brasileira, com ações de empresas do setor, como TIM e Telefônica Brasil, dona da Vivo, pressionadas pelo temor de que a empresa de Musk avance sobre o mercado de telefonia móvel.

No Brasil, porém, a avaliação da TIM é que a conectividade via satélite deve funcionar, inicialmente, como complemento às redes terrestres. Griselli destacou que o território brasileiro tem características que favorecem esse tipo de tecnologia, sobretudo pela extensão geográfica e pela concentração da cobertura das operadoras nas regiões de maior densidade populacional.

"O satélite na minha tem um fit muito positivo com o Brasil, sendo um país continental, sendo que a cobertura nossa das operadoras móveis é concentrada onde tem a maior concentração populacional, enfim, tem um grande território aí a ser ainda servido", afirmou.

Segundo o executivo, a tecnologia já pode contribuir para ampliar o alcance dos serviços oferecidos pelas operadoras em áreas como agronegócio, mineração e rodovias. A TIM, inclusive, já mantém parcerias com a SpaceX para utilização da infraestrutura da Starlink em serviços de backhaul, atendimento a escolas e complementação da cobertura corporativa.

"Assim como nós fazemos hoje com a nossa tecnologia no agronegócio, nas minas e nas rodovias, o satélite também pode ter um papel que já inclusive nós estamos utilizando para complementar o nosso ativo tecnológico e prover o melhor serviço a nossos clientes", disse.

SpaceX e AST SpaceMobile estão no radar da TIM

Griselli também diferenciou o estágio de desenvolvimento das tecnologias de conectividade via satélite. Segundo o CEO da operadora, a SpaceX já oferece comercialmente um serviço de conexão direta com celulares, mas ainda com funcionalidades mais limitadas, essencialmente voltadas ao envio de mensagens de texto.

A expectativa do executivo é que esse serviço evolua para incluir transmissão de dados, em uma experiência mais próxima à de uma rede 4G, provavelmente a partir do final de 2027.

O CEO também chamou atenção para a AST SpaceMobile, outra empresa que desenvolve tecnologia de conexão entre satélites e celulares. Segundo Griselli, a companhia já possui um serviço com capacidade de transmissão de dados comparável à de uma rede 3G, mas ainda precisa ampliar sua constelação de satélites para conseguir escalar a operação.

Em sua avaliação, a tecnologia da AST tem uma característica diferente da desenvolvida pela SpaceX: a arquitetura depende mais diretamente da parceria com as operadoras móveis terrestres para complementar a cobertura.

"Já a AST é uma constelação de rede complementar porque ele no espaço tem um repetidor. Então, para o desenho da rede dele, ele tem que fazer uma parceria de complementação da operação móvel. Então, tem algumas características diferentes", afirmou.

A TIM está em negociação com as duas companhias e espera apresentar novidades até o fim deste ano. "Nós estamos há tempo negociando com ambos os players. E eu acho que até o final do ano vamos ter algumas novidades", disse o executivo.