Azul, Gol e Latam: o que cada companhia informa sobre o caos aéreo nos EUA

As companhias aéreas que operam rotas entre Brasil e Estados Unidos passaram a monitorar nesta sexta-feira os impactos da suspensão temporária de decolagens nos aeroportos americanos, determinada após uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo do país.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que acompanha a situação e orientou passageiros com embarque previsto para os Estados Unidos a verificar diretamente com as empresas aéreas a situação de seus voos.

A Gol informou à EXAME que "está ciente da decisão de suspensão de decolagens nos aeroportos americanos tomada pela autoridade de aviação civil no país (FAA) nesta sexta-feira (13/11) e informa que tem dois voos previstos para esta noite com origem nos Estados Unidos. O voo G3 7635 MCO-BSB tem decolagem programada às 21h (hora local, 23h no horário de Brasília) e o voo G3 7749 MIA BSB está marcado para as 21h35 (hora local, 23h35 no horário de Brasília). Todas as futuras ações em relação a estes dois voos seguirão o compromisso da Gol com a Segurança, seu valor número 1."

A Azul informou ao O Globo que, no momento da divulgação de seu comunicado, o voo AD9301, que partiu de Campinas com destino a Orlando, operava normalmente e tinha pouso previsto para as 19h no horário local. A empresa também mantinha outros três voos programados para esta sexta-feira: Orlando-Campinas (AD8707), Orlando-Confins (AD9302) e Campinas-Fort Lauderdale (AD8704).

A LATAM disse que "está monitorando a situação e trabalhando para oferecer as melhores alternativas possíveis aos passageiros que venham a ser afetados, incluindo opções de flexibilidade para facilitar a remarcação de suas viagens. Recomendamos aos passageiros que consultem o status atualizado de seus voos por meio do site LATAM.com ou do nosso App".

Alerta em Guarulhos

A GRU Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou ao O Globo ter recebido uma comunicação do centro de comando da aviação americana determinando que todo o tráfego aéreo com origem ou destino aos Estados Unidos permanecesse em solo até novo aviso.

Diante do cenário, a administradora do aeroporto orientou os passageiros com viagens previstas para cidades americanas a entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para verificar possíveis mudanças na programação.

Quais são os direitos dos passageiros

Segundo a Anac, atrasos, cancelamentos e interrupções de serviço devem ser comunicados imediatamente pelas companhias aéreas aos passageiros. Em casos de atraso, as empresas são obrigadas a fornecer informações atualizadas sobre a previsão de partida.

A assistência material, oferecida gratuitamente nos aeroportos, varia de acordo com o tempo de espera e pode incluir acesso a meios de comunicação, alimentação e hospedagem, quando necessário.

Quando o atraso ultrapassa quatro horas, ou em situações de cancelamento e interrupção do serviço, o passageiro pode escolher entre reacomodação em outro voo, reembolso integral do valor pago ou transporte por outra modalidade, conforme a disponibilidade e o caso específico.

A reacomodação deve ser gratuita e ocorrer na primeira oportunidade disponível, seja em voos da própria companhia ou de outra empresa aérea. O passageiro também pode optar por viajar em data e horário diferentes, dentro do período de validade da passagem.