Azul, Gol e Latam: o que cada companhia informa sobre o caos aéreo nos EUA

MovimentaÁ„o no GRU Airport, Aeroporto Internacional de S„o Paulo, na cidade de Guarulhos, neste domingo (11). Na foto aviıes parados no aeroporto.
Editor da homepage
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 21h05.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 21h13.
As companhias aéreas que operam rotas entre Brasil e Estados Unidos passaram a monitorar nesta sexta-feira os impactos da suspensão temporária de decolagens nos aeroportos americanos, determinada após uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo do país.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que acompanha a situação e orientou passageiros com embarque previsto para os Estados Unidos a verificar diretamente com as empresas aéreas a situação de seus voos.
A Gol informou à EXAME que "está ciente da decisão de suspensão de decolagens nos aeroportos americanos tomada pela autoridade de aviação civil no país (FAA) nesta sexta-feira (13/11) e informa que tem dois voos previstos para esta noite com origem nos Estados Unidos. O voo G3 7635 MCO-BSB tem decolagem programada às 21h (hora local, 23h no horário de Brasília) e o voo G3 7749 MIA BSB está marcado para as 21h35 (hora local, 23h35 no horário de Brasília). Todas as futuras ações em relação a estes dois voos seguirão o compromisso da Gol com a Segurança, seu valor número 1."
A Azul informou ao O Globo que, no momento da divulgação de seu comunicado, o voo AD9301, que partiu de Campinas com destino a Orlando, operava normalmente e tinha pouso previsto para as 19h no horário local. A empresa também mantinha outros três voos programados para esta sexta-feira: Orlando-Campinas (AD8707), Orlando-Confins (AD9302) e Campinas-Fort Lauderdale (AD8704).
A LATAM disse que "está monitorando a situação e trabalhando para oferecer as melhores alternativas possíveis aos passageiros que venham a ser afetados, incluindo opções de flexibilidade para facilitar a remarcação de suas viagens. Recomendamos aos passageiros que consultem o status atualizado de seus voos por meio do site LATAM.com ou do nosso App".
A GRU Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou ao O Globo ter recebido uma comunicação do centro de comando da aviação americana determinando que todo o tráfego aéreo com origem ou destino aos Estados Unidos permanecesse em solo até novo aviso.
Diante do cenário, a administradora do aeroporto orientou os passageiros com viagens previstas para cidades americanas a entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para verificar possíveis mudanças na programação.
Segundo a Anac, atrasos, cancelamentos e interrupções de serviço devem ser comunicados imediatamente pelas companhias aéreas aos passageiros. Em casos de atraso, as empresas são obrigadas a fornecer informações atualizadas sobre a previsão de partida.
A assistência material, oferecida gratuitamente nos aeroportos, varia de acordo com o tempo de espera e pode incluir acesso a meios de comunicação, alimentação e hospedagem, quando necessário.
Quando o atraso ultrapassa quatro horas, ou em situações de cancelamento e interrupção do serviço, o passageiro pode escolher entre reacomodação em outro voo, reembolso integral do valor pago ou transporte por outra modalidade, conforme a disponibilidade e o caso específico.
A reacomodação deve ser gratuita e ocorrer na primeira oportunidade disponível, seja em voos da própria companhia ou de outra empresa aérea. O passageiro também pode optar por viajar em data e horário diferentes, dentro do período de validade da passagem.