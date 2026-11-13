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Apagão nos céus: as últimas vezes em que os EUA tiveram de parar voos em todo o país

O último episódio semelhante havia acontecido em janeiro de 2023

Avião da American Airlines: preços variam conforme número de passageiros na reserva (Riik@mctr/Creative Commons/Flickr)

Avião da American Airlines: preços variam conforme número de passageiros na reserva (Riik@mctr/Creative Commons/Flickr)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18h41.

Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 18h55.

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A matéria aborda paralisações nacionais do tráfego aéreo nos EUA, acontecendo apenas em situações excepcionais como ataques terroristas, falhas críticas de sistemas ou problemas de comunicação. O último caso ocorreu em 2024 com falhas nos centros de controle, e antes disso em 2023 por falha no sistema NOTAM. Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, essas interrupções nacionais são extremamente raras.

A decisão das autoridades de aviação dos Estados Unidos de interromper de forma generalizada as operações aéreas é rara. Em mais de duas décadas, isso ocorreu apenas em situações excepcionais, envolvendo ataques terroristas, falhas críticas de sistemas e problemas de comunicação que comprometeram a segurança do espaço aéreo americano.

O caso mais recente ocorreu nesta sexta-feira, quando a Federal Aviation Administration (FAA) determinou uma paralisação nacional de decolagens após falhas de comunicação afetarem múltiplos centros de controle de tráfego aéreo. A ordem, emitida por razões de segurança, suspendeu temporariamente todas as partidas nos aeroportos dos Estados Unidos enquanto técnicos investigavam a origem do problema.

Antes disso, o último episódio semelhante havia acontecido em janeiro de 2023. Na ocasião, uma falha no sistema Notice to Air Missions (NOTAM), responsável por transmitir alertas e informações essenciais aos pilotos, levou a FAA a ordenar a interrupção de todas as decolagens domésticas do país. A medida durou cerca de 90 minutos, mas provocou impactos durante todo o dia, com mais de 10 mil voos atrasados e milhares de cancelamentos. Posteriormente, a investigação concluiu que a pane foi causada pela exclusão acidental de arquivos durante um procedimento de manutenção, sem qualquer evidência de ataque cibernético.

Peso histórico

O episódio de 2023 teve um peso histórico adicional: foi a primeira vez desde os atentados de 11 de setembro de 2001 que a FAA determinou uma paralisação nacional do tráfego aéreo. Após os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono, todos os voos civis foram proibidos de decolar e as aeronaves que já estavam em rota receberam ordens para pousar o mais rapidamente possível. A medida marcou um dos dias mais dramáticos da história da aviação mundial.

Entre 2001 e 2023, os Estados Unidos registraram diversos problemas localizados em aeroportos e centros de controle, incluindo interrupções em Newark Liberty International Airport e outras instalações estratégicas. No entanto, apesar dos atrasos e suspensões regionais, nenhum desses incidentes exigiu uma interrupção nacional das operações aéreas.

O que aconteceu nesta sexta-feira

A FAA emitiu uma ordem nacional de suspensão de decolagens em solo "devido a diversos impactos nas frequências de controle de tráfego aéreo e/ou nas capacidades do radar", informou o site americano Air Current, referindo-se aos sistemas de controle de tráfego aéreo.

O centro de comando da FAA afirmou não possuir mais informações sobre o "momento ou a causa dessa interrupção", segundo a publicação. Por outro lado, um porta-voz da FAA disse em anonimato à emissora americana CNN que há um problema de comunicação, que afetou os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, que gerenciam voos que atravessam o país.

A restrição estava prevista inicialmente para terminar às 22h UTC (equivalentes às 19h no horário de Brasília).

O que dizem as autoridades?

Sean Duffy, secretário de Transportes dos EUA, declarou em uma publicação no X (antigo Twitter) que a ordem foi emitida devido a uma falha de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo, instalações regionais que gerenciam voos que cruzam o país.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)

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