EUA suspendem decolagens de voos em todos os aeroportos do país

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 13, a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

No comunicado divulgado nesta tarde, a agência determinou que todas as aeronaves com partida prevista em aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso da FAA.

A restrição também impacta a programação de voos internacionais. De acordo com o órgão, aeronaves que chegam do exterior serão avaliadas individualmente, caso a caso.

No entanto, agência não informou quanto tempo a suspensão deve durar.

*Em atualização.