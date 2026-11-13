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EUA suspendem decolagens de voos em todos os aeroportos do país

FAA anunciou a decisão nesta sexta-feira por motivo de segurança e circunstâncias extraordinárias

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18h11.

Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 18h15.

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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 13, a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

No comunicado divulgado nesta tarde, a agência determinou que todas as aeronaves com partida prevista em aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso da FAA.

A restrição também impacta a programação de voos internacionais. De acordo com o órgão, aeronaves que chegam do exterior serão avaliadas individualmente, caso a caso.

No entanto, agência não informou quanto tempo a suspensão deve durar.

*Em atualização.

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