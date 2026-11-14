Zelensky diz que os EUA propuseram troca de território com a Rússia por entrada da Ucrânia na Otan

Os Estados Unidos colocaram pela primeira vez em discussão a possibilidade de a Ucrânia abrir mão de território em troca da entrada na Otan, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A informação foi dada pelo presidente Volodymyr Zelensky em declarações divulgadas neste sábado.

Segundo o líder ucraniano, os americanos perguntaram se o país aceitaria retirar suas forças de Donbas caso pudesse integrar a aliança militar. A hipótese surgiu no contexto das negociações entre Kiev e Moscou, mediadas por Washington em Abu Dhabi.

“Os americanos levantaram uma questão: ‘E se a Ucrânia aderir à Otan? A Ucrânia se retiraria de Donbas?’. Esta foi a primeira vez que isso foi levantado”, afirmou.

Zelensky disse que discute garantias de segurança da Otan e da União Europeia. Caso os países ocidentais confirmem esses compromissos, afirmou que a população ucraniana precisará ser consultada sobre um eventual acordo.

“Então perguntarei à nossa sociedade ucraniana o que ela pensa: aceitamos ou não? Não tenho o direito de tomar essa decisão sozinho.”

As declarações foram feitas à imprensa na sexta-feira, após visitas à Dinamarca e à Irlanda, onde Zelensky se encontrou com líderes europeus. O conteúdo permaneceu sob embargo até sábado.

Os dois dias de conversas em Abu Dhabi terminaram sem avanços. As partes, porém, concordaram com a participação de autoridades europeias nas próximas rodadas. Os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram das reuniões e, depois, tiveram encontros separados com Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin.

Rússia rejeita trégua nos ataques ao setor energético

Zelensky afirmou que a Rússia recusou, durante as negociações, uma proposta para suspender os ataques contra alvos do setor energético.

“Sobre a proposta de cessar-fogo energético: os russos não a querem”, disse.

Na avaliação do presidente ucraniano, Moscou está “apostando tudo” na campanha militar deste inverno. Ele também questionou a proposta de Putin de realizar uma “missão humanitária” em Kostiantynivka, na região de Donetsk.

Para Zelensky, a iniciativa busca provocar a retirada das forças ucranianas da cidade e permitir que os russos ampliem a ocupação, com acesso a outras localidades da região.

“Putin simplesmente quer que deixemos Kostiantynivka para que eles possam se instalar e ocupar a cidade inteira dessa forma”, afirmou.

A Rússia declarou neste ano ter conquistado a cidade. A Ucrânia contesta essa versão e diz que os combates continuam. Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, as tropas russas avançaram para oeste, mas não ocuparam toda a região de Donetsk.

Zelensky também criticou as exigências do Kremlin para alterar a estrutura de segurança europeia. Segundo ele, a União Europeia e a Otan representam a “única segurança real” do continente. A tentativa russa de rever essa organização, afirmou, é “perigosa porque são precisamente coisas como essa que levam a guerras ou escaladas”.