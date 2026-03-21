O preço do Irã para acabar com a guerra

A guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, iniciada há 22 dias, passa a incorporar condições explícitas para seu encerramento. Teerã definiu um conjunto de exigências que combina compensações financeiras, garantias de segurança e reconhecimento político e militar na região.

As demandas são apresentadas como base para um acordo permanente, e não para uma trégua temporária.

Entre os pontos centrais, o Irã defende o reconhecimento de seus “direitos legítimos”, incluindo a manutenção de sua estrutura de defesa e de sua atuação regional.

O país também cobra redução de sanções, menor isolamento diplomático e menos interferência em aliados no Oriente Médio, como grupos no Líbano, Iraque, Síria e Iêmen.

Segundo autoridades iranianas, sem esse reconhecimento, qualquer acordo seria interpretado como instável.

Reparações por danos da guerra

Outro eixo central das exigências envolve compensações pelos danos causados durante o conflito.

O Irã solicita recursos para reconstrução de infraestrutura, incluindo instalações de energia, transporte e setores industriais, além de indenizações para civis e militares afetados.

Autoridades tratam o pedido como compensação pelos prejuízos acumulados durante os ataques.

Garantias de segurança

O governo iraniano também exige compromissos formais de que EUA e Israel não retomarão operações militares.

Entre os pontos mencionados estão declarações públicas de cessação de ataques, redução do apoio a aliados considerados hostis e a possibilidade de mecanismos internacionais de monitoramento.

A proposta busca assegurar que o fim do conflito seja duradouro.

Posição de EUA e Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou as condições apresentadas e afirmou que não aceitará termos que impliquem concessões estratégicas.

Quais são as economias mais afetadas pelo conflito?

Israel também considera as exigências inaceitáveis, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da influência iraniana na região.