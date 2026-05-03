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Papa Leão XIV receberá o secretário de Estado dos EUA após embate com Trump

A reunião no Vaticano está prevista para esta quinta-feira, 7, segundo anteciparam neste domingo veículos da imprensa italiana

Papa Leão XIV e Marco Rubio: líderes vão se encontrar no Vaticano (Simone Risoluti/Vatican Media/Mandel NGAN/AFP/Getty Images/Montagem EXAME)

Papa Leão XIV e Marco Rubio: líderes vão se encontrar no Vaticano (Simone Risoluti/Vatican Media/Mandel NGAN/AFP/Getty Images/Montagem EXAME)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 3 de maio de 2026 às 13h53.

O papa Leão XIV receberá esta semana no Vaticano o secretário de Estado americano, Marco Rubio, um encontro que ocorrerá um mês após o desentendimento entre o pontífice e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reunião no Vaticano está prevista para esta quinta-feira, 7, segundo anteciparam neste domingo veículos da imprensa italiana, citando fontes da Santa Sé.

Leão XIV, primeiro pontífice americano da história e que já antes de sua eleição, há um ano, havia criticado as políticas migratórias de Trump, tem mantido um embate à distância com o republicano, desta vez devido à guerra no Irã.

Há um mês, em 7 de abril, o papa classificou como "inaceitável" a ameaça do presidente americano de acabar com "toda uma civilização" em sua guerra contra Teerã, ao que Trump respondeu chamando-o de "fraco" e "péssimo em política externa".

Uma semana depois, Leão XIV encerrou o desentendimento assegurando não temer o governo Trump nem ter interesse em debater com o presidente americano, reforçando sua intenção de continuar pregando a paz.

"Não, não tenho medo da administração Trump, nem de proclamar a mensagem do Evangelho em voz alta, que é para o que acredito que devo estar aqui, e é por isso que a Igreja está aqui. Não somos políticos, não vemos a política externa sob a mesma perspectiva, mas como construtores da paz", disse Leão XIV no primeiro dia de sua viagem à África.

O chefe da diplomacia americana voará para Roma para, além de outros compromissos previstos na capital italiana, reunir-se com o papa compatriota e tentar consolidar a relação entre Washington e o Vaticano.

Não será a primeira vez que se verão: em 19 de maio de 2025, Leão XIV reuniu-se com Rubio e com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ambos católicos, um dia após o início de seu papado.

Precisamente na próxima sexta-feira, 8 de maio, completa-se o primeiro aniversário da escolha de Robert Francis Prevost como novo Papa. Ele irá comemorar a data visitando o santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, perto de Nápoles.

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