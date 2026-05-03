Temperatura despenca em SP: até quando vai o frio?

A chegada de uma nova frente fria mudou o tempo no estado de São Paulo neste domingo, 3, e derrubou as temperaturas em diferentes regiões paulistas. De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital amanheceu com céu encoberto, sensação de frio e média de 17°C. O frio. No entanto, é esperada uma elevação gradual das temperaturas a partir de segunda-feira, 4.

Na região central da cidade, os termômetros marcaram 18°C, enquanto bairros mais ao sul, como Parelheiros, registraram 14°C nas primeiras horas do dia. A previsão indica que a temperatura seguirá em queda ao longo deste domingo, com mínima prevista de 15°C durante a noite.

Segundo os meteorologistas, a mudança no clima ocorre por causa do avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical oceânico e a uma massa de ar polar, cenário que intensificou a nebulosidade e aumentou a umidade relativa do ar, que deve permanecer acima de 70%.

Ao longo do dia, a previsão aponta possibilidade de garoa ocasional, especialmente entre a tarde e a noite, além de ventos moderados soprando do quadrante sul.

No litoral paulista, o alerta meteorológico é maior. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta risco de tempestades, com previsão de chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h em pontos isolados.

Em outras regiões do estado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também monitora pancadas isoladas de chuva, principalmente no interior e na faixa leste paulista, onde não estão descartados temporais acompanhados de raios e eventual queda de granizo.