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EUA ataca bunker do Irã em Ormuz

Bombardeio mira mísseis antinavio e ocorre em meio a esforço para reabrir rota de 20% do petróleo global

Irã: país já está em guerra há 22 dias (Majid Saeedi/Getty Images)

Irã: país já está em guerra há 22 dias (Majid Saeedi/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 13h26.

Última atualização em 21 de março de 2026 às 13h26.

Os Estados Unidos ampliaram a ofensiva contra o Irã com um ataque a um bunker militar na região do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo global.

Segundo o Comando Central, aviões lançaram bombas de 2.268 quilos contra a instalação subterrânea, que abrigava mísseis de cruzeiro antinavio, lançadores móveis e sistemas de monitoramento marítimo.

O objetivo foi reduzir a capacidade iraniana de bloquear o tráfego de petroleiros na região, em um momento de pressão sobre os mercados de energia.

Escalada militar

O ataque ocorre enquanto a guerra entra na quarta semana. De acordo com os militares americanos, mais de oito mil alvos já foram atingidos no território iraniano, incluindo estruturas navais e militares.

Os danos incluem a destruição de cerca de 130 embarcações, segundo autoridades dos EUA.

Apesar disso, o Irã mantém ataques com mísseis e drones contra Israel e aliados americanos na região.

Pressão sobre o petróleo

A ofensiva em Ormuz ocorre em paralelo a tentativas de estabilizar o mercado global de energia. Países aliados dos EUA emitiram declaração conjunta contra o bloqueio da rota marítima.

Na sexta-feira, o Tesouro americano flexibilizou sanções sobre o petróleo iraniano, permitindo a venda de cargas já embarcadas. A medida busca conter a alta de preços causada pela guerra.

Conflito sem desfecho claro

O conflito segue sem definição sobre seus objetivos finais. O presidente Donald Trump fez declarações divergentes sobre a continuidade das operações, mencionando tanto intensificação quanto possível desaceleração dos ataques.

Autoridades israelenses indicam que a campanha deve se prolongar. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que as ofensivas devem se intensificar na próxima semana.

Enquanto isso, o Irã mantém atividades internas, incluindo celebrações religiosas pelo fim do Ramadã, em meio à continuidade dos ataques no país.

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